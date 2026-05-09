Cục Thuế có thông báo đến tất cả người dân

Ngày 8/5, Cục Thuế phát đi thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng một số dịch vụ và hệ thống ứng dụng nhằm phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.

Theo Công văn số 319/TB-CT, thời gian tạm ngưng kéo dài từ 0h đến 8h sáng thứ Bảy, ngày 9/5/2026.

Trong khoảng thời gian này, nhiều hệ thống phục vụ người nộp thuế sẽ tạm thời không thể truy cập hoặc sử dụng. Trong đó có hệ thống hóa đơn điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, cá nhân.

Cục Thuế tạm dừng dịch vụ, hệ thống ứng dụng trong ngày 9/5 (Ảnh: Thuế TP. Hà Nội)

Bên cạnh đó, ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động, cổng thông tin thương mại điện tử và cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng sẽ bị gián đoạn.

Không chỉ các dịch vụ dành cho người dân và doanh nghiệp, hoạt động truyền nhận, trao đổi dữ liệu giữa Cục Thuế với nhiều bộ, ngành và cơ quan liên quan cũng tạm dừng trong thời gian nâng cấp hệ thống.

Danh sách các đơn vị bị ảnh hưởng gồm các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các ngân hàng thương mại cùng tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Cục Thuế cho biết việc tạm dừng hệ thống nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu trong thời gian tới. Ngoài khung thời gian nêu trên, các ứng dụng và hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Trước kế hoạch tạm ngưng dịch vụ, cơ quan thuế khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động sắp xếp thời gian, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước thời điểm hệ thống tạm dừng nhằm tránh ảnh hưởng đến việc kê khai, nộp hồ sơ và thực hiện giao dịch điện tử.