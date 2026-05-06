Khởi tố kế toán công ty trang trí nội thất Trần Thị Hiên SN 1988

Ngày 5/5, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố 2 bị can Vy Văn Linh (Sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (sinh năm 1988, vợ ông Vy Văn Linh đồng thời cũng là kế toán Công ty Thủy Mộc Phát) để điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại căn hộ địa chỉ: đường DH604, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM tụ tập nhiều người nước ngoài nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh và tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất vào lúc 20 giờ 00 ngày 28/11/2025.

Qua kiểm tra phát hiện 11 người nước ngoài, quốc tịch: Bangladesh không có thông tin khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu, trong đó 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bị can Linh và Hiên biết rõ 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng vì vụ lợi vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện chuyên chở hàng ngày đến nơi làm việc, thuê mướn để làm việc, trả lương cho 11 người nước ngoài.

Trước tình hình trên, Công an TPHCM đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, tổ chức khi sử dụng người nước ngoài làm việc cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cá nhân, tổ chức khi phát hiện người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, theo đúng quy định.