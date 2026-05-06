3 dấu hiệu trên Messenger cho thấy tài khoản đang bị theo dõi từ xa

Bảo mật quyền riêng tư cá nhân đang ngày càng trở thành mối bận tâm lớn trên không gian mạng, đặc biệt là với các nền tảng nhắn tin phổ biến. Trên thực tế, rất nhiều người dùng Messenger đang rơi vào tình cảnh bị âm thầm theo dõi, đọc trộm tin nhắn cá nhân mỗi ngày mà không hề hay biết. Từ tâm lý chủ quan, nhiều dữ liệu nhạy cảm đã bị đánh cắp và lợi dụng vào mục đích xấu. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường dưới đây là yếu tố tiên quyết giúp bạn kịp thời bảo vệ tài khoản của mình.

Tình trạng tin nhắn tự động chuyển trạng thái đã đọc

Biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết nhất khi tài khoản bị theo dõi chính là sự thay đổi bất thường về trạng thái tin nhắn. Cụ thể, các đoạn hội thoại mới gửi đến tự động hiển thị trạng thái đã xem, hoặc thông báo tin nhắn trên màn hình khóa đột nhiên biến mất một cách vô lý dù chủ nhân chưa hề mở ứng dụng. Đây chính là hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho thấy có một thiết bị thứ hai đang đồng thời đăng nhập và âm thầm đọc mọi cuộc trò chuyện của bạn theo thời gian thực.

Xuất hiện các thiết bị và vị trí đăng nhập lạ

Để xác minh nghi ngờ, bạn cần kiểm tra ngay lịch sử hoạt động trong trung tâm tài khoản của ứng dụng. Bạn truy cập vào phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Mật khẩu và bảo mật, sau đó tìm đến mục Nơi bạn đăng nhập để xem danh sách chi tiết. Khi phát hiện một dòng điện thoại lạ, một trình duyệt web chưa từng sử dụng hoặc một vị trí địa lý hoàn toàn khác biệt với khu vực bạn đang sinh sống, đó là bằng chứng không thể chối cãi về việc tài khoản Messenger đã bị chiếm quyền kiểm soát từ xa.

Tài khoản tự động tương tác hoặc gửi tin nhắn lừa đảo

Mức độ nguy hiểm sẽ leo thang khi kẻ gian không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà bắt đầu trực tiếp can thiệp, thao tác trên tài khoản của bạn. Bạn có thể nhận thấy danh sách liên lạc đột nhiên xuất hiện những người lạ, hoặc nghiêm trọng hơn là hộp thư đi tự động gửi các đường link độc hại. Nhiều trường hợp kẻ xấu còn táo tợn nhắn tin mượn tiền, nhờ chuyển khoản đến hàng loạt người thân, bạn bè của chủ tài khoản. Đây là thủ đoạn mượn danh nghĩa uy tín của bạn để phục vụ cho các mục đích lừa đảo tài chính chiếm đoạt tài sản hoặc phát tán mã độc trên diện rộng.

Cách xử lý khẩn cấp để giành lại quyền kiểm soát

Ngay khi phát hiện các dấu hiệu trên, việc đầu tiên cần làm là cắt đứt sự truy cập trái phép của kẻ gian. Tại chính mục quản lý thiết bị đăng nhập vừa kiểm tra, bạn hãy kéo xuống dưới cùng và dứt khoát chọn Đăng xuất khỏi tất cả các phiên. Thao tác dứt khoát này sẽ ngay lập tức văng tài khoản của bạn khỏi hệ thống máy tính hay điện thoại của kẻ gian. Nó tạo ra một khoảng thời gian vàng quý giá để bạn tiến hành thiết lập lại toàn bộ hệ thống phòng thủ cho tài khoản của mình.

Giải pháp bảo vệ cốt lõi mang tính chất dài hạn là thay đổi ngay một mật khẩu mới có độ phức tạp cao, kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và tuyệt đối không sử dụng lại mật khẩu cũ. Song song đó, bạn bắt buộc phải kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố. Cơ chế hoạt động của tính năng này yêu cầu một mã xác nhận gửi về số điện thoại hoặc ứng dụng tạo mã chuyên dụng mỗi khi có lượt đăng nhập mới. Đây được xem là lớp khiên bảo vệ vững chắc nhất, khiến kẻ xấu dù có đánh cắp được mật khẩu cũng hoàn toàn bất lực vì không thể vượt qua bước nhập mã xác nhận trên điện thoại chính chủ của bạn.