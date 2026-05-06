Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Cụ thể, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Tâm (SN 1995), Nguyễn Long Nhật (SN 2005) và Thới Minh Nhật (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005 - Ảnh 1.

Các đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Từ ngày 3/4/2026 đến ngày 20/4, các đối tượng đã tạo đường link giả mạo website nhà phát hành game "giaidau.lmhtvngriotgames.com", dụ người chơi truy cập và cung cấp thông tin tài khoản, số điện thoại, gmail.

Sau đó, các đối tượng sử dụng "sim rác" gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng Riot Games, đưa ra thông tin gian dối rằng trò chơi đổi nhà phát hành và yêu cầu bị hại "nạp tiền cập nhật tài khoản".

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, hứa hoàn trả sau khi xác minh nhưng thực tế chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.

Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005 - Ảnh 2.

Sim rác, điện thoại, máy tính các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại khác trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, máy tính và sim rác phục vụ hành vi phạm tội.

Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005 - Ảnh 3.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến phương thức thủ đoạn nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Huấn, số điện thoại: 0362.819.319 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 người chết: Thông tin mới nhất

Cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 người chết: Thông tin mới nhất Nổi bật

Bắt khẩn cấp nữ quản lý Nguyễn Thị Diệp SN 1990

Bắt khẩn cấp nữ quản lý Nguyễn Thị Diệp SN 1990

21:40 , 05/05/2026
Tin quan trọng dành cho tất cả người dùng đang có các ứng dụng sau trong điện thoại

Tin quan trọng dành cho tất cả người dùng đang có các ứng dụng sau trong điện thoại

21:14 , 05/05/2026
Tin vui cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh

Tin vui cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh

21:12 , 05/05/2026
Vụ khách sạn bị tố “chặt chém”, bán 900.000 đồng/thùng Heineken, thu phụ phí 5,2 triệu: Đã rõ cái kết

Vụ khách sạn bị tố “chặt chém”, bán 900.000 đồng/thùng Heineken, thu phụ phí 5,2 triệu: Đã rõ cái kết

20:59 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên