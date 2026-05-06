Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005

Cụ thể, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Tâm (SN 1995), Nguyễn Long Nhật (SN 2005) và Thới Minh Nhật (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng các sự kiện trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại để thực hiện hành vi lừa đảo.

Từ ngày 3/4/2026 đến ngày 20/4, các đối tượng đã tạo đường link giả mạo website nhà phát hành game "giaidau.lmhtvngriotgames.com", dụ người chơi truy cập và cung cấp thông tin tài khoản, số điện thoại, gmail.

Sau đó, các đối tượng sử dụng "sim rác" gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng Riot Games, đưa ra thông tin gian dối rằng trò chơi đổi nhà phát hành và yêu cầu bị hại "nạp tiền cập nhật tài khoản".

Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm nhiều lần, hứa hoàn trả sau khi xác minh nhưng thực tế chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.

Sim rác, điện thoại, máy tính các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại khác trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, máy tính và sim rác phục vụ hành vi phạm tội.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến phương thức thủ đoạn nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Huấn, số điện thoại: 0362.819.319 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.