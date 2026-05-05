Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 03/5/2026, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hơn 53.900 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.479 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp vi phạm.

Một trong các hành vi vi phạm chủ yếu có thể kể đến là sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện với 395 trường hợp bị xử phạt.

Có thể nói, ình trạng tài xế vừa điều khiển phương tiện vừa cầm điện thoại đang có dấu hiệu tăng mạnh vào các kỳ nghỉ lễ, gây ra những rủi ro cực lớn khi lưu thông trong các khu phố sầm uất hoặc trên đường cao tốc.

Thói quen nguy hại như sử dụng bản đồ, nhắn tin hay truy cập mạng xã hội khi xe đang di chuyển với vận tốc lớn khiến lái xe dễ dàng bị xao nhãn. Thực tế, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, tài xế sẽ không kịp xử lý nếu phương tiện phía trước dừng đột ngột, dẫn đến những va chạm thảm khốc.

Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026

Theo Nghị định 168, tùy vào loại phương tiện, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt từ 800.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đi kèm với việc bị trừ điểm hoặc tước Giấy phép lái xe (GPLX).

Những lý do tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi cầm lái

Triệt tiêu sự tập trung: Thực tế, khi di chuyển với vận tốc cao, chỉ cần mất 3-5 giây để nhìn vào điện thoại, phương tiện đã lao đi một quãng đường dài trong trạng thái không có sự kiểm soát của tài xế.

Làm chậm khả năng ứng biến: Sử dụng thiết bị khiến người lái phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ hoặc phanh gấp không kiểm soát, đe dọa an toàn của bản thân và người đi đường.

Gia tăng tỷ lệ va chạm: Việc áp điện thoại vào tai để đàm thoại làm tăng rủi ro tai nạn gấp 8 lần, trong khi thao tác nhắn tin làm con số này vọt lên gấp 20 lần.

Để vừa đảm bảo liên lạc vừa tuân thủ pháp luật, tài xế nên thực hiện các biện pháp sau: