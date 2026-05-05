Kiểm tra chỗ ở, bắt chủ nhà Nguyễn Văn Dương và 3 người

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 04/5/2026 cho biết, ngày 22/4 vừa qua, Công an phường Vũ Phúc đã phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, khoảng 17h15' ngày 22/4, Tổ công tác Công an phường Vũ Phúc tiến hành kiểm tra tại chỗ ở của Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1997, địa chỉ: tổ dân phố Lang Trung, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện 04 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dương (chủ nhà); Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1998); Lê Văn Dửng (sinh năm 1996); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1991 cùng trú tại tổ dân phố Lang Trung, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) có nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 01 túi nilon bên trong có bám dính chất dạng tinh thể trong suốt, dụng cụ để sử dụng ma tuý đá. Quá trình làm việc các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma tuý đá tại phòng ngủ nhà Nguyễn Văn Dương. Tổ công tác Công an phường Vũ Phúc đã đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xét nghiệm nhanh các đối tượng trên đều dương tính với Methamphetamin.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua đấu tranh mở rộng, Nguyễn Văn Dương khai nhận chiều ngày 22/4/2026, Dương mua 1 túi ma tuý đá của Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Bồn Thôn, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) để về sử dụng. Công an phường đã đưa Nguyễn Văn Nam về trụ sở để xác minh, làm rõ nội dung trên. Tại trụ sở Công an phường, Nguyễn Văn Nam đã khai nhận hành vi bán ma tuý cho Nguyễn Văn Dương.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Vũ Phúc đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và các đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.