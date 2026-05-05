Bắt Trương Thị Dung sinh năm 1971

Ngày 4/5, Công an xã Đại Phước (thành phố Đồng Nai) cho biết trước đó đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng.

Ngày 3/5, Công an xã đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng liên quan.

Đối tượng Trương Thị Dung (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua làm việc, đối tượng Trương Thị Dung (sinh năm 1971, ngụ ấp Phước Lương, xã Đại Phước) đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng đã bỏ trốn qua địa phận TPHCM nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhưng đã bị kịp thời phát hiện, truy xét và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.