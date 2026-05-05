Vụ khách sạn bị tố “chặt chém”, bán 900.000 đồng/thùng Heineken, thu phụ phí 5,2 triệu: Đã rõ cái kết

Theo Lam Giang | 05-05-2026 - 20:59 PM | Xã hội

UBND phường Sông Cầu đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với khách sạn này.

Liên quan đến sự việc cơ sở lưu trú tại phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) bị khách tố “chặt chém”, theo thông tin trên báo VnExpress , ngày 5/5, ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Timothe Beach Hotel & Apartments. Với lỗi không niêm yết giá dịch vụ theo quy định, dự kiến cơ sở này phải nộp phạt số tiền là 1,5 triệu đồng.

Trên báo Pháp luật TP.HCM , ông Quang thông tin thêm, cơ quan chức năng xác định, cơ sở trên chỉ niêm yết chai bia giá 30.000 đồng/chai, không niêm yết giá bia thùng và các loại phí phục vụ khác. Ngoài ra, việc cơ sở mua hộ đồ từ bên ngoài (bia), sau đó ghi vào hóa đơn tạm với giá tự thỏa thuận là vi phạm quy định về minh bạch giá tại Luật Giá năm 2023 và vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ.

Hóa đơn được khách đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của vị khách bày tỏ không hài lòng về trải nghiệm tại cơ sở lưu trú trên, trong đó có việc cơ sở này bán thùng bia Heineken giá 900 nghìn đồng, thu phí phục vụ 3 bữa ăn khách tự nấu tại đây là 5,2 triệu đồng. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với cơ sở lưu trú.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 29/4 đến 1/5, cơ sở đón 4 khách lưu trú, sau đó nhóm này mời thêm bạn bè tổng cộng khoảng 30 người đến ăn uống.

Tại cơ sở, chỉ niêm yết và bán một loại bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/chai. Bà N.T.K.B., chủ cơ sở cho hay, khách mang theo thực phẩm, bia và nước ngọt. Khi thiếu bia, khách nhờ mua bia Heineken (loại 330 ml/lon). Vì không kinh doanh loại bia này nên bà B. đã mua bia bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng và bán lại cho khách với giá là 900.000 đồng/thùng.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà B. đã hoàn trả 2,5 triệu đồng cho du khách.

