Thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Xuân Lài SN 1996

Theo Duy Anh | 05-05-2026 - 19:38 PM | Xã hội

Hồ Thị Xuân Lài bị cáo buộc lừa đảo hàng tỷ đồng của một người phụ nữ dưới vỏ bọc "đáo hạn ngân hàng".

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà D.H. (trú xã Núi Thành) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ "đáo hạn ngân hàng".

Thời gian đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, tạo dựng lòng tin với bị hại.

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỷ đồng, đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện.

Tin tưởng, bà H. đã chuyển hơn 1,12 tỷ đồng cho Lài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ cá nhân.

Sau đó, dù có hoàn trả một phần, Lài tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố "vỡ nợ" và rời khỏi địa phương.

Đến tháng 3/2025, khi phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Ngày 19/3, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng của bà H.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch giữa 2 bên lên đến hơn 36 tỷ đồng, trong đó đối tượng đã hoàn trả phần lớn, song vẫn chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

