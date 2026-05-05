Thủ đoạn lừa mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (Shipper) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại tài sản cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử. Lợi dụng tâm lý chủ quan, tin tưởng của người dân, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất bài bản, phân vai nhịp nhàng để dẫn dụ người dân.

Thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng xe công nghệ vừa được cảnh báo tới người dân. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 26/4/2026, anh N.V.T (sinh năm 1985, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) có đặt mua một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó, một đối tượng gọi điện tự xưng là shipper thông báo giao hàng. Do đang bận công việc, anh đã chuyển khoản thanh toán trước.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng tiếp tục gọi lại với lý do đã đưa nhầm cho anh “tài khoản tổng đài”, đồng thời đưa ra thông tin sai sự thật rằng tài khoản của anh đã bị đăng ký thành “tài khoản shipper” và mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng. Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng hướng dẫn anh thực hiện “Thủ tục hủy tài khoản” bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử MoMo.

Sau khi làm theo hướng dẫn, anh N.V.T phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Không dừng lại đó, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của anh để thực hiện hành vi vay tiêu dùng với số tiền 16 triệu đồng, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng thiệt hại kép.

Để phòng ngừa, hạn chế thiệt hại tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân không chuyển khoản trước cho người giao hàng khi chưa nhận và kiểm tra hàng hóa đầy đủ; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là “nhân viên giao hàng”, “tổng đài”, “hỗ trợ kỹ thuật” yêu cầu thực hiện thao tác liên quan đến tài khoản cá nhân.

Chỉ giao dịch, xác nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng, kênh chính thức của sàn thương mại điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long