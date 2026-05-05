Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ đoạn lừa mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng

Theo Huỳnh Duy | 05-05-2026 - 18:12 PM | Xã hội

Thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng xe công nghệ vừa được cảnh báo tới người dân.

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (Shipper) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại tài sản cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử. Lợi dụng tâm lý chủ quan, tin tưởng của người dân, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất bài bản, phân vai nhịp nhàng để dẫn dụ người dân.

Thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển qua ứng dụng xe công nghệ vừa được cảnh báo tới người dân. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 26/4/2026, anh N.V.T (sinh năm 1985, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) có đặt mua một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó, một đối tượng gọi điện tự xưng là shipper thông báo giao hàng. Do đang bận công việc, anh đã chuyển khoản thanh toán trước.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng tiếp tục gọi lại với lý do đã đưa nhầm cho anh “tài khoản tổng đài”, đồng thời đưa ra thông tin sai sự thật rằng tài khoản của anh đã bị đăng ký thành “tài khoản shipper” và mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng. Để tạo áp lực tâm lý, các đối tượng hướng dẫn anh thực hiện “Thủ tục hủy tài khoản” bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử MoMo.

Sau khi làm theo hướng dẫn, anh N.V.T phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Không dừng lại đó, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của anh để thực hiện hành vi vay tiêu dùng với số tiền 16 triệu đồng, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng thiệt hại kép.

Để phòng ngừa, hạn chế thiệt hại tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân không chuyển khoản trước cho người giao hàng khi chưa nhận và kiểm tra hàng hóa đầy đủ; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là “nhân viên giao hàng”, “tổng đài”, “hỗ trợ kỹ thuật” yêu cầu thực hiện thao tác liên quan đến tài khoản cá nhân.

Chỉ giao dịch, xác nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng, kênh chính thức của sàn thương mại điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829

Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829 Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 5-5 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay, 5-5 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

17:06 , 05/05/2026
Cảnh báo mới liên quan đến giấy phép lái xe, biển số xe

Cảnh báo mới liên quan đến giấy phép lái xe, biển số xe

16:21 , 05/05/2026
Một xã ở Đà Nẵng thay bí thư và Chủ tịch UBND cùng lúc

Một xã ở Đà Nẵng thay bí thư và Chủ tịch UBND cùng lúc

15:48 , 05/05/2026
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

15:27 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên