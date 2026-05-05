Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một xã ở Đà Nẵng thay bí thư và Chủ tịch UBND cùng lúc

Theo Trần Thường | 05-05-2026 - 15:48 PM | Xã hội

Xã Trà Tập, TP Đà Nẵng có tân Bí thư Đảng ủy sau khi ông Hà Ra Diêu - cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - bị cách chức.

Ngày 5-5, tại xã Trà Tập, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đà Nẵng thay Bí thư và Chủ tịch xã Trà Tập cùng lúc năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để HĐND xã Trà Tập bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tập, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng cơ quan này phân công.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Trung Thực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tập - đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Ban quản lý này phân công.

Đà Nẵng thay Bí thư và Chủ tịch xã Trà Tập cùng lúc năm 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định về công tác cán bộ

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031 - bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập, Chủ trì Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vai trò nêu gương với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy" – thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nêu.

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã, dù trước đó trúng cử đại biểu HĐND xã nhưng không được bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Trần Thường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý Nổi bật

Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829

Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829 Nổi bật

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

15:27 , 05/05/2026
Hà Nội: Ô tô con dẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, khoảnh khắc tài xế chui ra khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hà Nội: Ô tô con dẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, khoảnh khắc tài xế chui ra khiến nhiều người ngỡ ngàng

15:05 , 05/05/2026
Hiện trường vụ ô tô con bị vò nát, 3 người mắc kẹt sau va chạm liên hoàn ở Hà Nội

Hiện trường vụ ô tô con bị vò nát, 3 người mắc kẹt sau va chạm liên hoàn ở Hà Nội

14:51 , 05/05/2026
Công an tìm bị hại của Nguyễn Trần Thúy Kiều

Công an tìm bị hại của Nguyễn Trần Thúy Kiều

14:34 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên