Hà Nội: Ô tô con dẹp dúm sau tai nạn liên hoàn, khoảnh khắc tài xế chui ra khiến nhiều người ngỡ ngàng

Theo Lam Giang | 05-05-2026 - 15:05 PM | Xã hội

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong xe ô tô con có 3 người.

Những hình ảnh về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra mới đây trên đường Phạm Văn Đồng (hướng đi sân bay Nội Bài) lan truyền trên mạng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo những hình ảnh được ghi lại, vụ tai nạn đã khiến chiếc ô tô con màu trắng bị "vò nát". Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã đến hỗ trợ, đưa tài xế xe con ra ngoài. Hình ảnh nam tài xế thoát ra ngoài an toàn khiến nhiều người mừng rỡ.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 5/5. Thời điểm trên, xe ô tô HOWO BKS 29E-491.XX di chuyển hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 88A-531.XX. Cú va chạm khiến xe ô tô con tiếp tục va chạm với xe tải BKS 88C-078.XX và xe tải 99C-125.XX.

Hậu quả khiến ô tô con bị "vò nát". Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ô tô con có 3 người, gồm tài xế và 2 nữ giới. Sau đó, cả 3 đã được lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ đưa ra ngoài đi cấp cứu. Trong khi đó, tài xế xe HOWO đã rời khỏi hiện trường.

Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn.

Thời điểm gặp nạn, trong xe có 3 người.

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi trên báo VietNamNet , lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Báo VTC News thông tin thêm, ngay phía sau của vụ tai nạn trên cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 5 ô tô.

