Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829

Theo Nam An | 05-05-2026 - 10:49 AM | Xã hội

Theo đơn tố giác, Trần Trung Hiếu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng thông qua hình thức nhận nhập tiền hàng hóa để kinh doanh, sau đó không thực hiện, không trả lại tiền.

Ngày 4/5, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Trần Trung Hiếu (Sinh ngày 20/9/1990; Nơi thường trú: Tổ 5 Ninh Mỹ, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tải sản.

Trần Trung Hiếu sinh ngày 20/9/1990; Nơi thường trú: Tổ 5 Ninh Mỹ, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: CQCA

Theo đơn tố giác, Trần Trung Hiếu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (số tiền 1.971.900.000 đồng) thông qua hình thức nhận nhập tiền hàng hoá để kinh doanh, sau đó không thực hiện, không trả lại tiền. Vụ việc xảy ra tại phường Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Trung Hiếu hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Trung Hiếu ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0918.219.829) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

