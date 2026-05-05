Cảnh báo mới liên quan đến giấy phép lái xe, biển số xe

Cụ thể, trong thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm và giám định tài liệu, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số xe giả.

Tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả diễn biến phức tạp, dễ dàng tìm thấy trên các trang mạng Internet, mạng xã hội với nhiều lời chào mời, quảng cáo giá rẻ.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ngại học, ngại thi nhưng muốn nhanh chóng có giấy phép lái xe để đối phó với cơ quan chức năng, dẫn đến việc sử dụng giấy phép giả khi tham gia giao thông.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện giám định giấy phép lái xe nghi giả (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng, các loại giấy tờ giả hiện nay được làm với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc nhận biết bằng mắt thường.

Qua công tác giám định, lực lượng chức năng phát hiện một số đặc điểm nhận diện như: hình ảnh, thông tin in không sắc nét, sai phông chữ; mã QR, mã vạch không tra cứu được hoặc không trùng khớp dữ liệu; có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung; các chi tiết bảo an không phát quang. Cá biệt, có trường hợp sử dụng mẫu in mặt trước giả ghép với mặt sau thật.

Đây là những dấu hiệu cho thấy giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu và giám định chuyên sâu, các hành vi vi phạm vẫn bị phát hiện, xử lý.

Hoạt động giám định tài liệu, nhận diện giấy tờ giả tại Phòng Kỹ thuật hình sự (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ tham gia học, thi và được cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở hợp pháp; không sử dụng phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; khi mua bán, chuyển nhượng phương tiện cần kiểm tra đầy đủ, kỹ lưỡng giấy tờ liên quan; kịp thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả cho cơ quan Công an nơi gần nhất.