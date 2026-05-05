Tin mới về đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, mưa to nhiều ngày liên tiếp

Theo Duy Anh | 05-05-2026 - 18:39 PM | Xã hội

Cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới, dự kiến từ khoảng đêm 7 đến ngày 11/5. Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, miền Bắc không mưa, tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu.

Dự báo, đến khoảng 8-9/5 tức (thứ 6-7 tuần này) lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động, nên khoảng cuối tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông, nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

