Bắt khẩn cấp nữ quản lý Nguyễn Thị Diệp SN 1990

Theo Duy Anh | 05-05-2026 - 21:40 PM | Xã hội

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực trên địa bàn có dấu hiệu tuyển dụng, quản lý và "sang nhượng" nhân viên nữ phục vụ khách hát, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động rà soát, lập danh sách các tụ điểm và đối tượng nghi vấn để quản lý, theo dõi chặt chẽ.

Trong đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Diệp (SN 1990; trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) – người quản lý gần 20 nhân viên nữ, thường xuyên điều chuyển qua lại giữa các quán karaoke tại khu vực Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch. Diệp có mối quan hệ với nhiều đối tượng ngoại tỉnh để thực hiện việc "sang tay" nhân viên.

Ngày 1/5, đơn vị nắm thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị Diệp sang tay, ép buộc phục vụ tại quán karaoke T.V tại Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vừa trở về nhà vào ngày 30/4.

Xác định có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận, vận động gia đình đưa nạn nhân đến trình báo, đồng thời triển khai 6 tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan trên nhiều địa bàn.

Dù gặp nhiều khó khăn do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, thông tin cung cấp rời rạc, song với quyết tâm cao, chỉ sau 12 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ toàn bộ vụ việc, triệu tập 11 đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có nợ tiền trong quá trình làm việc tại các quán karaoke, nạn nhân đã bị nhóm đối tượng do Dương Minh Thanh (SN 1994; trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) cầm đầu khống chế, đánh đập, ép buộc quay lại làm việc và gán thêm khoản nợ.

Sau đó, các đối tượng đã cấu kết với Nguyễn Thị Diệp để "chuyển nhượng" nạn nhân cho chủ quán karaoke tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhằm trừ nợ.

Nạn nhân tiếp tục bị đưa ra đảo, ép viết giấy nhận nợ với số tiền lớn và buộc phục vụ tại quán karaoke. Đến ngày 28/4, nạn nhân tìm cách liên lạc cầu cứu gia đình và được đưa về địa phương vào ngày 30/4.

Cơ quan CSĐT xác định 6 đối tượng trực tiếp liên quan gồm: Nguyễn Thị Diệp; Dương Minh Thanh; Trần Thái Bảo (SN 2006); Lâm Gia Huy (SN 2005), cùng trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng; Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, Thanh và Bảo giữ vai trò vừa bắt giữ người trái pháp luật vừa tham gia mua bán người dưới 16 tuổi; Diệp, Hiếu và Hậu là các đối tượng tham gia mua bán người; Huy tham gia hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt đối với các đối tượng nêu trên; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn. Các đối tượng khác đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

