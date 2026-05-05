Tin vui cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh

Theo Quốc Anh | 05-05-2026 - 21:12 PM | Xã hội

70 căn hộ chung cư ở phường Gia Định được bố trí phục vụ tái định cư cho dự án cải tạo rạch Văn Thánh.

UBND TPHCM ban hành công văn về việc chuẩn bị nguồn nhà ở phục vụ tái định cư cho dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng. Trong đó tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng; 1.077 trường hợp bị thu hồi đất.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về chủ trương sử dụng 70 căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định để phục vụ tái định cư cho dự án. UBND phường Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận, tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng, giá bán căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định; đồng thời, tham mưu phương thức thanh toán cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, rà soát quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công, tham mưu UBND TPHCM xem xét, phân bổ bổ sung phục vụ dự án nêu trên theo đúng quy định.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng thời điểm 2029-2030.

UBND phường Thạnh Mỹ Tây rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư; xây dựng phương án bố trí cụ thể, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại.

