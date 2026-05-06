Tin vui: Hàng nghìn người được nhận hỗ trợ tới 1,625 triệu đồng/tháng, biết ngay để nhận đủ

Câu 1: Theo Nghị quyết mới nhất của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội, mức chuẩn trợ giúp xã hội được áp dụng từ ngày 1/1/2026 là bao nhiêu?

A. 500.000 đồng/tháng.

B. 650.000 đồng/tháng. [✔]

C. 800.000 đồng/tháng.

D. 1.000.000 đồng/tháng.

Giải thích: Căn cứ theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND do HĐND TP. Hà Nội ban hành, thành phố đã chính thức ấn định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 650.000 đồng/tháng. Đây là con số nền tảng để từ đó tính toán mức trợ cấp thực tế cho từng nhóm đối tượng dựa trên các hệ số nhân tương ứng. Chính sách mới này thay thế cho các quy định cũ (Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND) nhằm thích ứng với điều kiện kinh tế - xã hội và hỗ trợ tốt hơn cho đời sống của người dân Thủ đô có hoàn cảnh đặc biệt.

Đáp án đúng là: B.

Câu 2: Nhóm đối tượng nào sau đây được hưởng mức trợ cấp cao nhất là 1.625.000 đồng/tháng (tương đương hệ số 2,5)?

A. Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện trợ giúp xã hội. [✔]

B. Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu.

C. Sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn.

D. Người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động.

Giải thích: Trong cơ cấu trợ cấp mới, trẻ em dưới 4 tuổi là nhóm được ưu tiên mức hỗ trợ cao nhất với hệ số nhân 2,5 so với mức chuẩn. Với mức chuẩn 650.000 đồng, số tiền thực nhận của mỗi trẻ trong nhóm này lên tới 1.625.000 đồng/tháng. Sự điều chỉnh này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với nhóm trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, giúp đảm bảo nguồn lực tài chính cơ bản để chăm sóc dinh dưỡng và y tế trong giai đoạn đầu đời quan trọng.

Đáp án đúng là: A.

Trẻ em dưới 4 tuổi nhận hệ số 2,5 (tương đương 1.625.000 đồng/tháng), trẻ từ 4 đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 1,5, và người từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học cũng áp dụng hệ số 1,5. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Câu 3: Đối với trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi và người từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học, mức trợ cấp được tính theo hệ số nào?

A. Hệ số 1,0.

B. Hệ số 1,2.

C. Hệ số 2,0.

D. Hệ số 1,5. [✔]

Giải thích: Nghị quyết quy định mức trợ cấp áp dụng hệ số 1,5 (tương đương 975.000 đồng/tháng) dành cho hai nhóm đối tượng cụ thể: trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi và người từ 16 tuổi đến dưới 22 tuổi đang theo học văn hóa, học nghề, hoặc bậc cao đẳng, đại học. Việc duy trì hỗ trợ cho người đến dưới 22 tuổi đang đi học (văn bằng thứ nhất) mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện tiếp sức cho những thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp tục con đường học tập, đào tạo nghề nghiệp để tự lập trong tương lai.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Điều kiện cần thiết để người từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định mới là gì?

A. Chỉ cần có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

B. Đang theo học tại các trường quốc tế trên địa bàn.

C. Thuộc diện mồ côi hoặc có cha/mẹ là người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội theo các trường hợp quy định. [✔]

D. Có kết quả học tập đạt loại xuất sắc trong 3 năm liên tiếp.

Giải thích: Chính sách này không áp dụng đại trà mà tập trung vào các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối tượng từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học phải thuộc diện mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cha mẹ là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội, hoặc một trong hai người đang chấp hành án phạt tù, cai nghiện bắt buộc hoặc mất tích. Quy định chi tiết này giúp nguồn ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, hỗ trợ trực tiếp cho những cá nhân có nguy cơ phải bỏ học do thiếu hụt sự chăm sóc và kinh tế từ gia đình.

Đáp án đúng là: C.

Câu 5: Cơ quan nào có trách nhiệm chi trả kinh phí và tổ chức triển khai để đảm bảo tính công khai, minh bạch của chính sách này?

A. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trực tiếp chi trả.

B. Ngân sách cấp xã, phường đảm bảo và UBND TP. Hà Nội tổ chức triển khai. [✔]

C. Các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn Hà Nội.

D. Các tổ chức từ thiện và phi chính phủ quốc tế.

Giải thích: Theo Nghị quyết, kinh phí chi trả cho các đối tượng trợ giúp xã hội sẽ do ngân sách cấp xã, phường trực tiếp đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của từng địa phương. UBND TP. Hà Nội giữ vai trò chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát các đơn vị liên quan. Yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo sự công khai, minh bạch, tuyệt đối tránh xảy ra sai phạm, tiêu cực để niềm vui thụ hưởng chính sách đến được tận tay hàng nghìn người dân Thủ đô.

Đáp án đúng là: B.