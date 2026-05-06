Toàn bộ phụ huynh có con từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đặc biệt chú ý

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 09:36 AM | Xã hội

Việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em không được thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hay các đường link trên mạng xã hội. Người dân cần cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã đưa ra thông tin sai lệch, giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo, yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc làm thủ tục trực tuyến trái quy định.

Công an xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nắm rõ quy định về cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em đủ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi bắt buộc phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an.

Trẻ phải có mặt tại cơ quan Công an để xác thực thông tin theo quy định, không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hay các đường link trên mạng xã hội.

Việc thực hiện chỉ áp dụng đối với trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước. Đồng thời, bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký cho trẻ.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu thông tin chính thống để bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình, góp phần phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Duy Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ

Tin vui: Hàng nghìn người được nhận hỗ trợ tới 1,625 triệu đồng/tháng, biết ngay để nhận đủ

155 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:18 , 06/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam "nhân viên chăm sóc khách hàng" Nguyễn Long Nhật SN 2005

06:59 , 06/05/2026
Bắt khẩn cấp nữ quản lý Nguyễn Thị Diệp SN 1990

21:40 , 05/05/2026
Tin quan trọng dành cho tất cả người dùng đang có các ứng dụng sau trong điện thoại

21:14 , 05/05/2026

