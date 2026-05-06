Chưa xác thực khuôn mặt, nhiều SIM di động bị khóa một chiều

Theo Khả Văn | 06-05-2026 - 11:08 AM | Xã hội

Từ đầu tháng 5, nhiều người dùng di động đã rơi vào tình trạng bị khóa SIM một chiều dù tài khoản vẫn còn tiền. Đây là động thái cứng rắn từ các nhà mạng nhằm thực hiện quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời ngăn chặn triệt để vấn nạn sử dụng SIM rác để lừa đảo.

Theo quy định mới từ Thông tư 08, mọi thuê bao di động giờ đây bắt buộc phải có đầy đủ bốn trường thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và đặc biệt là sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Điểm mấu chốt là toàn bộ dữ liệu này phải khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đối với những thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp, lộ trình xử lý sẽ đi từ việc hạn chế dịch vụ, tạm dừng gọi đi, tiến tới khóa liên lạc hai chiều và cuối cùng là thu hồi vĩnh viễn số điện thoại.

Cho đến hiện tại, đã có nhiều SIM di động bị các nhà mạng áp dụng quy định và bị khóa 1 chiều.

1 thuê bao Viettel bị khóa 1 chiều vì chưa xác thực thông tin chính chủ

Một điểm đặc biệt quan trọng mà người dùng cần lưu ý là quy định về việc thay đổi thiết bị. Cụ thể, bắt đầu từ sau ngày 15/6, bất kỳ ai khi chuyển SIM sang lắp ở một chiếc điện thoại khác đều bắt buộc phải thực hiện lại bước xác thực ảnh sinh trắc học. Nếu bỏ qua thao tác này, hệ thống nhà mạng sẽ tự động khóa liên lạc một chiều chỉ sau hai giờ đồng hồ. Kể từ giữa tháng 4, các nhà mạng đã liên tục gửi thông báo nhắc nhở đến những thuê bao thuộc diện cần cập nhật, và bước sang đầu tháng 5, các biện pháp khóa SIM mạnh tay đã chính thức được kích hoạt trên diện rộng.

Bên cạnh khoảng 60 triệu thuê bao đã hoàn tất thủ tục, số liệu từ Cục Viễn thông cho thấy hiện vẫn còn tới 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân vô tình vướng vào rắc rối pháp lý, bị cơ quan công an triệu tập điều tra chỉ vì những chiếc SIM thất lạc từ lâu, hoặc bị kẻ xấu lấy cắp thông tin để đăng ký hàng loạt SIM rác dùng vào mục đích lừa đảo. Theo quy định của Luật Viễn thông 2023, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mà mình đã giao kết hợp đồng. Do đó, việc xác thực thông tin không chỉ để duy trì liên lạc mà còn là lớp khiên bảo vệ bạn trước những rủi ro khó lường.

Nếu không may bị khóa liên lạc một chiều, người dùng không cần quá lo lắng vì quá trình khôi phục diễn ra khá đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể tự xác thực dữ liệu ngay tại nhà bằng cách tải và đăng nhập vào các ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của nhà mạng như My VNPT, My Viettel hay My MobiFone. Sau khi thực hiện các bước quét khuôn mặt và giấy tờ theo hướng dẫn trên ứng dụng, SIM sẽ hoạt động lại bình thường. Ngoài ra, việc mang theo Căn cước công dân đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng cũng là một phương án xử lý nhanh gọn để được nhân viên hỗ trợ tận tình.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

