Quyết định khởi tố giám đốc Lê Đăng Liêu, Trưởng phòng thí nghiệm Lê Văn Hùng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 08/5/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị khởi tố bao gồm: Lê Đăng Liêu (SN 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco); Lê Văn Hùng (SN 1983, Trưởng phòng thí nghiệm); Bùi Đình Dũng (SN 1988, Thí nghiệm viên); Lê Mạnh Hùng (SN 1981, Chỉ huy trưởng công trình); Nguyễn Văn An (SN 1994, Tư vấn giám sát) và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình. Đây là lĩnh vực gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố điều tra vụ án là hồi chuông cảnh báo, chấn chỉnh hoạt động đối với các đơn vị, tổ chức cá hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.