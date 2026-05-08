Bắt Đỗ Ngọc Duyên SN 1997

Theo Duy Anh | 08-05-2026 - 17:07 PM | Xã hội

Công an TP.Đồng Nai vừa bắt giữ Nguyễn Phạm Hoàng Bảo và Đỗ Ngọc Duyên để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng Bảo, sinh năm 2000, quê tỉnh Đồng Tháp; tạm trú ấp Tập Phước, xã Long Phước và Đỗ Ngọc Duyên, sinh năm 1997, ngụ phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh.

Đối tượng Đỗ Ngọc Duyên cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Phước Thái đã lập hồ sơ đưa đối tượng Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1994 ngụ xã Phước Thái, TP. Đồng Nai đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Trước đó, ngày 4/5, qua công tác rà soát test ma túy đối tượng sử dụng thuộc diện quản lý, Công an xã Phước Thái phát hiện Nguyễn Văn Tới dương tính ma túy, loại đá.

Qua điều tra mở rộng, Công an xã Phước Thái phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an phường Vũng Tàu bắt Nguyễn Phạm Hoàng Bảo và Đỗ Ngọc Duyên để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát đã thu giữ 5 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 kéo kim loại, nhiều gói nylon trống.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ma túy không chỉ là nguyên nhân gây suy thoái đạo đức, tổn hại sức khỏe, đe dọa tính mạng mà còn là mầm mống của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.

Những loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp vào VNeID, người dân cần biết rõ

Vây bắt thành công bà Nguyễn Thị Ngọc 65 tuổi

Tin vui: Từ năm 2026, lần đầu tiên toàn dân được hưởng miễn phí dịch vụ này

