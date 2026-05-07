Khám xét khẩn cấp kho hàng, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư - Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Công an TP.HCM xác nhận với báo Công an nhân dân rằng đã tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư (SN 1979) – Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn). Cùng bị bắt giữ với Thư là 3 nhân viên cấp dưới gồm: Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường và Nguyễn Văn Nhì. Nhóm đối tượng này bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, dù doanh nghiệp này hoàn toàn không có giấy phép sản xuất hóa chất, nhưng từ tháng 9/2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thực hiện quy trình pha trộn phi pháp. Thủ đoạn cụ thể như sau:

Nguyên liệu: Thu mua axit Acetic dùng trong công nghiệp có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc).

Chế biến: Pha loãng hóa chất công nghiệp với nước để tạo thành dung dịch giấm thực phẩm.

Đóng gói: Chiết nạp số dung dịch này vào các thùng và can rỗng gắn nhãn mác giả mạo giấm Acetic thật xuất xứ từ Hàn Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt thủ tục tố tụng với 4 bị can, gồm Trần Minh Thư và 3 nhân viên Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường, Nguyễn Văn Nhì. Ảnh: VTC News

Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, đường dây này đã tuồn ra thị trường hơn 500 thùng và can giấm giả, thu về khoản lợi nhuận bất chính đặc biệt lớn.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong quá trình khám xét trụ sở và kho bãi của Công ty Thư Trần Hớn, cơ quan Công an đã phát hiện và niêm phong 198 thùng, can chứa các loại hóa chất phục vụ việc làm giả.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay hoặc phân phối loại giấm độc hại này trên thị trường nhằm xử lý nghiêm theo quy định.