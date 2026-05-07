Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp kho hàng, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thư - Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Theo Chi Chi | 07-05-2026 - 08:39 AM | Xã hội

Công ty này đã sử dụng hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc để phù phép thành sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc nhằm trục lợi.

Công an TP.HCM xác nhận với báo Công an nhân dân rằng đã tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư (SN 1979) – Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn). Cùng bị bắt giữ với Thư là 3 nhân viên cấp dưới gồm: Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường và Nguyễn Văn Nhì. Nhóm đối tượng này bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, dù doanh nghiệp này hoàn toàn không có giấy phép sản xuất hóa chất, nhưng từ tháng 9/2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thực hiện quy trình pha trộn phi pháp. Thủ đoạn cụ thể như sau:

Nguyên liệu: Thu mua axit Acetic dùng trong công nghiệp có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc).

Chế biến: Pha loãng hóa chất công nghiệp với nước để tạo thành dung dịch giấm thực phẩm.

Đóng gói: Chiết nạp số dung dịch này vào các thùng và can rỗng gắn nhãn mác giả mạo giấm Acetic thật xuất xứ từ Hàn Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt thủ tục tố tụng với 4 bị can, gồm Trần Minh Thư và 3 nhân viên Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường, Nguyễn Văn Nhì. Ảnh: VTC News

Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, đường dây này đã tuồn ra thị trường hơn 500 thùng và can giấm giả, thu về khoản lợi nhuận bất chính đặc biệt lớn.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong quá trình khám xét trụ sở và kho bãi của Công ty Thư Trần Hớn, cơ quan Công an đã phát hiện và niêm phong 198 thùng, can chứa các loại hóa chất phục vụ việc làm giả.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay hoặc phân phối loại giấm độc hại này trên thị trường nhằm xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982

Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982 Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

Tất cả những ai liên quan đến Chủ tịch Vũ Văn Duy nhanh chóng liên hệ với công an

Tất cả những ai liên quan đến Chủ tịch Vũ Văn Duy nhanh chóng liên hệ với công an

08:06 , 07/05/2026
TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

08:00 , 07/05/2026
Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

07:12 , 07/05/2026
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

21:36 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên