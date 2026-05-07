Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Theo LA | 07-05-2026 - 08:00 AM | Xã hội

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng/hộ đối với gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

UBND TPHCM ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886–1/5/2026) và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976–2/7/2026).

Trong đó, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị, tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các công trình an sinh xã hội; triển khai các công trình "Vì biển, đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc"; và các công trình phục vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; qua đó khơi dậy khát vọng "văn minh – hiện đại – nghĩa tình".

Trong dịp này, Thành phố sẽ khởi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội trọng điểm. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục, dự kiến bổ sung thêm 1.514 phòng học.

TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác như: đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; cao tốc Hồ Tràm – Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu; đồng thời thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Thành phố triển khai hỗ trợ quà tặng với mức 1 triệu đồng/hộ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Các hoạt động kỷ niệm cấp Thành phố gồm: lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TPHCM sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các vấn đề liên quan đến xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, Thành phố hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các hoạt động cũng góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố và đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo LA

baochinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982

Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982 Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

07:12 , 07/05/2026
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

21:36 , 06/05/2026
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

21:11 , 06/05/2026
Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

20:47 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên