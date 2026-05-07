TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

UBND TPHCM ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886–1/5/2026) và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976–2/7/2026).

Trong đó, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị, tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các công trình an sinh xã hội; triển khai các công trình "Vì biển, đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc"; và các công trình phục vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; qua đó khơi dậy khát vọng "văn minh – hiện đại – nghĩa tình".

Trong dịp này, Thành phố sẽ khởi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội trọng điểm. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục, dự kiến bổ sung thêm 1.514 phòng học.

TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác như: đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; cao tốc Hồ Tràm – Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu; đồng thời thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Thành phố triển khai hỗ trợ quà tặng với mức 1 triệu đồng/hộ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Các hoạt động kỷ niệm cấp Thành phố gồm: lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, trưng bày; hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TPHCM sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các vấn đề liên quan đến xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, Thành phố hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các hoạt động cũng góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố và đất nước theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.