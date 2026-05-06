Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn, trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 3 nhân viên về tội" Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn và các nhân viên

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an Phường Phú Định, phường Chợ Lớn khám xét khẩn cấp kho hàng, trụ sở Công ty Thư Trần Hớn. Lược lượng công an thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

CLIP tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra xác định: Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hoá chất, tuy nhiên do hám lợi.

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt 4 người

Từ tháng 09-2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất Giấm ACETIC giả sử dụng trong thực phẩm.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua Acid Acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm ACETIC sử dụng trong thực phẩm, chiết rót vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm Acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 9-2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.