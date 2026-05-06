Tin vui: Từ 10/5, người lao động có thêm khoản thu nhập ngoài lương hưu khi về già

Câu 1: Từ ngày 10/05/2026, loại hình bảo hiểm nào sau đây chính thức có hiệu lực theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP để giúp người lao động tăng thêm thu nhập khi về già?

A. Bảo hiểm xã hội bắt buộc mức cao.

B. Bảo hiểm hưu trí bổ sung. [✔]

C. Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện.

D. Bảo hiểm hưu trí dành cho người nước ngoài.

Giải thích: Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, một kênh tích lũy dài hạn tự nguyện ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ bản. Đây là giải pháp chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mức hưởng lương hưu hiện tại và nhu cầu thực tế của người dân. Chính sách này tạo điều kiện cho người lao động xây dựng thêm một "trụ cột" tài chính vững chắc, đảm bảo an sinh tốt hơn khi kết thúc độ tuổi lao động.

Đáp án đúng là: B.

Câu 2: Tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động trong chương trình này được hình thành từ nguồn đóng góp nào?

A. Hoàn toàn do Ngân sách nhà nước cấp hằng năm.

B. Chỉ do người sử dụng lao động đóng góp 100%.

C. Từ người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận tự nguyện. [✔]

D. Trích từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của doanh nghiệp.

Giải thích: Mỗi người tham gia sẽ được mở tài khoản hưu trí cá nhân để ghi nhận toàn bộ các khoản đóng góp và kết quả đầu tư. Khoản tiền này bao gồm phần đóng góp của người sử dụng lao động và phần của chính người lao động dựa trên sự thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên. Mức đóng không áp dụng tỷ lệ cứng mà linh hoạt theo khả năng tài chính, giúp cả doanh nghiệp và nhân viên chủ động trong việc gia tăng giá trị tài sản tích lũy theo thời gian.

Đáp án đúng là: C.

Theo nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm kênh tích lũy dài hạn bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa: Dân Việt)

Câu 3: Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Nghị định quy định người sử dụng lao động KHÔNG được phép thực hiện hành vi nào sau đây đối với người tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung?

A. Phân biệt đối xử hoặc gắn việc tham gia với khen thưởng, thi đua. [✔]

B. Hỗ trợ người lao động ký kết hợp đồng với đơn vị quản lý quỹ.

C. Xây dựng thỏa thuận lấy ý kiến tập thể người lao động.

D. Báo cáo định kỳ tình hình đóng góp cho Bộ Tài chính.

Giải thích: Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng hay gia hạn hợp đồng. Nghị định nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử hoặc cản trở quyền lợi của người lao động. Doanh nghiệp không được phép gắn việc tham gia chương trình này với các tiêu chí khen thưởng, đánh giá thi đua hay các chế độ phúc lợi khác, nhằm đảm bảo tính tự nguyện và công bằng tuyệt đối cho mọi người lao động.

Đáp án đúng là: A.

Câu 4: Quỹ hưu trí bổ sung được phép thực hiện các hoạt động nào sau đây để đảm bảo gia tăng giá trị tài sản cho người tham gia?

A. Cho các cá nhân vay tiêu dùng với lãi suất thấp.

B. Dùng toàn bộ tiền mặt để dự trữ trong kho quỹ của doanh nghiệp.

C. Đầu tư vào các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

D. Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu niêm yết. [✔]

Giải thích: Khoản tiền tích lũy trong quỹ được quản lý và đầu tư theo nguyên tắc thị trường, minh bạch và an toàn. Các kênh đầu tư hợp pháp bao gồm trái phiếu Chính phủ (tối thiểu 40% giá trị tài sản ròng đối với quỹ lớn), tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu niêm yết. Quy trình này chịu sự giám sát đa tầng từ Bộ Tài chính và ngân hàng giám sát, giúp bảo vệ tối đa số tiền tích lũy của người lao động trước các rủi ro thị trường.

Đáp án đúng là: D.

Câu 5: Trong trường hợp nào sau đây người lao động được phép nhận quyền lợi từ tài khoản hưu trí cá nhân sớm hơn tuổi nghỉ hưu thông thường?

A. Người lao động muốn rút tiền để mua sắm tài sản cá nhân.

B. Người lao động mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81%. [✔]

C. Người lao động chuyển công tác sang một doanh nghiệp khác.

D. Doanh nghiệp nơi người lao động làm việc thay đổi chủ sở hữu.

Giải thích: Mặc dù là kênh tích lũy dài hạn cho tuổi già, Nghị định vẫn cho phép rút quyền lợi sớm trong các trường hợp đặc biệt mang tính nhân văn. Cụ thể là khi người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo (như ung thư, bại liệt, AIDS...), có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng. Ngoài ra, lao động nước ngoài khi hết hạn giấy phép lao động và không tiếp tục cư trú tại Việt Nam cũng thuộc diện được hưởng quyền lợi này.

Đáp án đúng là: B.