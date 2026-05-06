Ra lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ xã Nguyễn Văn Lợi SN 1984

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1984, trú tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bìnhvề hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/9/2025, địa bàn thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngay sau khi thiên tai xảy ra đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, từ thiện, hỗ trợ người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Mặc dù không được phân công nhiệm vụ và không thuộc chức trách được giao, nhưng Nguyễn Văn Lợi - thời điểm đó đang là công chức, Phó Trưởng Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân xã Hải Anh đã tự tham gia, cung cấp thông tin, hoàn cảnh gia đình của các hộ dân bị thiệt hại cho Quỹ Thiện Tâm. Sau khi biết được thông tin, mức hỗ trợ cụ thể đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, Lợi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một phần số tiền hỗ trợ trên.

Bằng các thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật, Nguyễn Văn Lợi đã chiếm đoạt tiền từ thiện của nhiều hộ dân trên địa bàn với số tiền 60 triệu đồng.

Hành vi trên đã gây bức xúc trong Nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở, suy giảm niềm tin của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cán bộ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để trục lợi, đặc biệt trong bối cảnh người dân đang gặp khó khăn do thiên tai. Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các hoạt động thiện, nhân đạo.