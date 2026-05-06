Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Điệp (sinh năm: 1990, trú tại: thôn Minh Lý, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 08/03/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (huyện Ân Thi cũ) có Công văn số 02/2023/CV-TA ngày 08/03/2023 yêu cầu truy nã đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại là bị can Hoàng Văn Điệp.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định truy nã số 04/QĐTN-PC10 ngày 22/03/2023 đối với bị can Hoàng Văn Điệp.

Quyết định truy nã - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu đối tượng Hoàng Văn Điệp sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Hoàng Văn Điệp, cần nhanh chóng thông báo cho: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0333101089 hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.