Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định truy nã Hoàng Văn Điệp SN 1990

Theo Trang Anh | 06-05-2026 - 13:47 PM | Xã hội

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã Hoàng Văn Điệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Điệp (sinh năm: 1990, trú tại: thôn Minh Lý, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 08/03/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên (huyện Ân Thi cũ) có Công văn số 02/2023/CV-TA ngày 08/03/2023 yêu cầu truy nã đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại là bị can Hoàng Văn Điệp.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định truy nã số 04/QĐTN-PC10 ngày 22/03/2023 đối với bị can Hoàng Văn Điệp.

Quyết định truy nã - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu đối tượng Hoàng Văn Điệp sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Hoàng Văn Điệp, cần nhanh chóng thông báo cho: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0333101089 hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Toàn bộ phụ huynh có con từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đặc biệt chú ý

Toàn bộ phụ huynh có con từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đặc biệt chú ý Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

13:34 , 06/05/2026
Lời kể nhân chứng vụ cháy quán cháo nổi tiếng tại Hà Nội: 4 người lớn trốn vào nhà vệ sinh hẹp, phải chồng lên nhau

Lời kể nhân chứng vụ cháy quán cháo nổi tiếng tại Hà Nội: 4 người lớn trốn vào nhà vệ sinh hẹp, phải chồng lên nhau

13:21 , 06/05/2026
Bắt quản lý cửa hàng Nguyễn Thị Thùy Dương SN 1995

Bắt quản lý cửa hàng Nguyễn Thị Thùy Dương SN 1995

12:46 , 06/05/2026
Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà

Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà

12:26 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên