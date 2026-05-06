Bắt quản lý cửa hàng Nguyễn Thị Thùy Dương SN 1995

Theo Trang Anh | 06-05-2026 - 12:46 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Dương về tội Tham ô tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 5/5/2026 cho biết, ngày 28/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1995, trú tại: Tổ dân phố Ngọc Lâm, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thùy Dương là nhân viên hợp đồng của một công ty cổ phần. Thời điểm xảy ra vụ việc, Dương được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát cửa hàng và quản lý hàng hóa trực tiếp tại cửa hàng trong Trung tâm thương mại Vincom, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dương tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng những sơ hở trong quy trình quản lý tại cửa hàng, Dương đã thực hiện hành vi không xuất hóa đơn bán lẻ; không kê khai, báo cáo doanh số trên hệ thống; không chuyển tiền bán hàng về công ty mà tự ý bán lấy tiền và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Dương về tội Tham ô tài sản, theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

