Bắt, dẫn độ Nguyễn Quỳnh Anh SN 1982 về nước sau 16 nắm trốn truy nã

Theo Chi Chi | 05-05-2026 - 11:22 AM | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh vừa bị bắt giữ tại Thái Lan và dẫn độ về nước.

Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh (SN: 1982, HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định truy nã số 25 ngày 30/7/2008 của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (nay là Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội), vừa bị bắt giữ tại Thái Lan và dẫn độ về nước.

Chân dung đối tượng Quỳnh Anh. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar. Sau khi củng cố thông tin, Phòng CSKT đã báo cáo Công an TP Hà Nội, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đề nghị hỗ trợ truy bắt. Cùng với sự hỗ trợ của Tổng cục Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, lực lượng Công an đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Quỳnh Anh.

Đến ngày 24/4/2026, tổ công tác đã hoàn tất thủ tục dẫn độ Nguyễn Quỳnh Anh về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

