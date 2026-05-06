Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Theo Trường Phong | 06-05-2026 - 21:36 PM | Xã hội

Sáng 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Hùng/HNM.

Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Xuân Hùng (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1689-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Đỗ Trọng Nam (sinh năm 1973) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1690-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Huy Chiến (sinh năm 1966), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm công tác.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị, các cán bộ cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc; nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới vì sự phát triển chung của Thủ đô.


Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

21:11 , 06/05/2026
Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

20:47 , 06/05/2026
Tin vui: Từ 10/5, người lao động có thêm khoản thu nhập ngoài lương hưu khi về già

Tin vui: Từ 10/5, người lao động có thêm khoản thu nhập ngoài lương hưu khi về già

20:31 , 06/05/2026
Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

20:15 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên