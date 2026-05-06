Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Hùng/HNM.

Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Xuân Hùng (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1689-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Đỗ Trọng Nam (sinh năm 1973) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1690-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Huy Chiến (sinh năm 1966), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm công tác.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị, các cán bộ cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc; nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới vì sự phát triển chung của Thủ đô.



