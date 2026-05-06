Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

Theo Văn Duẩn | 06-05-2026 - 20:47 PM | Xã hội

Nghị quyết số 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung phụ cấp nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp xã, đặc khu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Sửa đổi, bổ sung phụ cấp cho nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp xã - Ảnh 1.

HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Lê Vĩnh

Theo Nghị quyết số 122/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hệ số là 1,1.

Nghị quyết bổ sung phụ cấp đối với Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Chức danh này ở Hà Nội và TPHCM có mức phụ cấp với hệ số là 0,6; các tỉnh, thành phố còn lại có mức hệ số là 0,5.

Sửa đổi, bổ sung phụ cấp cho nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp xã - Ảnh 2.

Mức phụ cấp mới đối với các chức danh của HĐND xã, phường, đặc khu

Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp xã ở Hà Nội, TPHCM có hệ số 0,35; ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,25.

Các phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp xã ở Hà Nội, TPHCM là 0,2; ở các tỉnh khác hệ số là 0,1.

Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố (áp dụng từ ngày 1-1-2026).

Được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định

Nghị quyết nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác về giữ chức danh ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà hệ số phụ cấp chức vụ cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này sẽ tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định. Sau khi hết thời gian bảo lưu, thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Đối với chức danh ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, lãnh đạo HĐND cấp xã đang bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này, được tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định. Sau khi hết thời hạn bảo lưu thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết.

Đối với chức danh lãnh đạo của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố, trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định, sau khi hết thời hạn bảo lưu thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Trong thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị quyết này thì được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp tại Nghị quyết này kể từ ngày giữ chức vụ lãnh đạo.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

Tin vui: Từ 10/5, người lao động có thêm khoản thu nhập ngoài lương hưu khi về già

Tin vui: Từ 10/5, người lao động có thêm khoản thu nhập ngoài lương hưu khi về già

20:31 , 06/05/2026
Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

20:15 , 06/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ xã Nguyễn Văn Lợi SN 1984

Ra lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ xã Nguyễn Văn Lợi SN 1984

20:04 , 06/05/2026
Ra quyết định khởi tố chủ doanh nghiệp Vũ Văn Tâm trong một chuyên án lớn

Ra quyết định khởi tố chủ doanh nghiệp Vũ Văn Tâm trong một chuyên án lớn

19:00 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên