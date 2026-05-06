Ra quyết định khởi tố chủ doanh nghiệp Vũ Văn Tâm trong một chuyên án lớn

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 19:00 PM | Xã hội

Ngày 6/5, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bóc gỡ vụ sản xuất hàng giả núp bóng doanh nghiệp hợp pháp với thủ đoạn tinh vi và quy mô bài bản.

Nhiều mũi trinh sát bám sát địa bàn, phát hiện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm giả số lượng lớn

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), có trụ sở tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp, có yếu tố che giấu tinh vi, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an TP, khẩn trương xây dựng kế hoạch xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều mũi trinh sát bám sát địa bàn, làm rõ phương thức hoạt động, quy trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp này.

Quá trình điều tra cho thấy, khác với các cơ sở sản xuất hàng giả truyền thống hoạt động lén lút, nhỏ lẻ, các đối tượng trong vụ việc đã dựng lên “vỏ bọc” doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng.

Hàng hóa sau đó được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì, nhãn mác đầy đủ, khiến người tiêu dùng rất khó nhận biết.

Hàng hoá thành phẩm của Công ty Shabigroup chờ giao cho đơn vị phân phối.

Thủ đoạn đặc biệt tinh vi nằm ở việc công bố thành phần sản phẩm một đằng nhưng thực tế sản xuất một nẻo, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký.

Chỉ khi có kết quả giám định khoa học chuyên sâu về thành phần, hàm lượng chất trong sản phẩm dạng dung dịch, gel… lực lượng chức năng mới có căn cứ xác định hành vi sản xuất hàng giả. Đây là lĩnh vực giám định khó, tốn nhiều thời gian, chi phí và đòi hỏi sự kiên trì, chặt chẽ trong thu thập chứng cứ.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai mỹ phẩm “Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà” để chuẩn bị giao cho công ty phân phối; trước đó doanh nghiệp này cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch vệ sinh cùng loại cho cùng một đơn vị phân phối để bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, sản phẩm trên thiếu 2 thành phần quan trọng gồm Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn bao bì.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng xác định, đây là hành vi sản xuất hàng giả đối với mặt hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng.

Theo xác định ban đầu, giá trị sản xuất lô hàng 8.500 chai chỉ khoảng 138 triệu đồng, song nếu tiêu thụ trót lọt ra thị trường, giá trị hàng hóa có thể lên tới khoảng 700 triệu đồng, qua đó mang lại khoản lợi nhuận bất chính hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng liên quan.

Khám xét khu vực sản xuất hàng giả, tịch thu tang vật

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình làm việc, đối tượng là giám đốc doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về pháp luật cũng như quy trình kiểm tra, xử lý nên bước đầu quanh co, né tránh, tìm cách hợp thức hóa sai phạm.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sự sắc bén về nghiệp vụ cùng kinh nghiệm dày dặn của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế, toàn bộ hành vi vi phạm từng bước được làm rõ, củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng cứ.

Phòng An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.

Bên trong khu vực sản xuất và đóng gói của Công ty Shabigroup.

Đến ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm là giám đốc Công ty Shabigroup.

Hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã đựơc bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

