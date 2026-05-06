Thi hành lệnh bắt tạm giam 'cò đất' Trần Văn Sỹ SN 1992

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Sỹ (SN 1992) thường trú tại tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, biết được thông tin ông V.Đ.A trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu mua đất tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Sỹ đã đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất đang được rao bán và nhận số tiền 200.000.000 đồng đặt cọc của ông V.Đ.A. Sau khi nhận được tiền, Sỹ chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi gây án, Trần Văn Sỹ đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt Trần Văn Sỹ. Đến ngày 01/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Sỹ. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Sỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Việc bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục khẳng định tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Lâm Đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.