Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam 'cò đất' Trần Văn Sỹ SN 1992

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 14:58 PM | Xã hội

Trần Văn Sỹ bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Sỹ (SN 1992) thường trú tại tỉnh Nghệ An để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, biết được thông tin ông V.Đ.A trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu mua đất tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Sỹ đã đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất đang được rao bán và nhận số tiền 200.000.000 đồng đặt cọc của ông V.Đ.A. Sau khi nhận được tiền, Sỹ chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi gây án, Trần Văn Sỹ đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt Trần Văn Sỹ. Đến ngày 01/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam 'cò đất' Trần Văn Sỹ SN 1992 - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Sỹ. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Sỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Việc bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục khẳng định tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Lâm Đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thay đổi từ 15/5 trên VNeID mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

Hé lộ nguồn cơn vụ người đàn ông lao vào hành hung phụ nữ sau câu nói "mày thử tát tao xem"

Hé lộ nguồn cơn vụ người đàn ông lao vào hành hung phụ nữ sau câu nói "mày thử tát tao xem"

14:21 , 06/05/2026
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

14:09 , 06/05/2026
Quyết định truy nã Hoàng Văn Điệp SN 1990

Quyết định truy nã Hoàng Văn Điệp SN 1990

13:47 , 06/05/2026
Lời kể nhân chứng vụ cháy quán cháo nổi tiếng tại Hà Nội: 4 người lớn trốn vào nhà vệ sinh hẹp, phải chồng lên nhau

Lời kể nhân chứng vụ cháy quán cháo nổi tiếng tại Hà Nội: 4 người lớn trốn vào nhà vệ sinh hẹp, phải chồng lên nhau

13:21 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên