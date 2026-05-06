Hé lộ nguồn cơn vụ người đàn ông lao vào hành hung phụ nữ sau câu nói "mày thử tát tao xem"

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến một vụ xô xát. Trong đoạn clip, một người đàn ông đứng trước cửa nhà cãi vã với một người phụ nữ đứng phía trong.

Trong lúc cãi vã, người phụ nữ thách thức: “Mày thử tát tao một phát xem”. Sau câu nói, người đàn ông đã vung tay tát người phụ nữ và người phụ nữ tát lại. Sau đó, người đàn ông lao vào trong nhà, dùng tay, chân hành hung và chửi bới người phụ nữ. Bị đánh, nạn nhân cầu cứu hàng xóm. Người đàn ông sau đó vẫn tiếp tục đánh người phụ nữ. Sự việc chỉ dừng lại khi có hàng xóm sang can ngăn.

Camera ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, dư luận cũng tò mò về nguồn cơn dẫn đến vụ xô xát. Được biết, vụ việc trên xảy ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 2/5 tại thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, theo cơ quan công an, người đàn ông trong clip là anh T.V.L. (38 tuổi, trú thôn Nhân Lư), còn người phụ nữ là bà B.T.C. (58 tuổi).

Sau vụ ẩu đả, bà C. được đưa tới Trung tâm Y tế Thanh Hà để khám và điều trị. Anh L. cũng được triệu tập tới trụ sở Công an xã Hà Bắc để làm việc ngay trong tối ngày 2/5. Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi đánh bà C.

Về nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa cháu của bà C. và con trai anh L., đều đang là học sinh tiểu học. Trong lúc anh L. tới nhà bà C. nói chuyện thì xảy ra cãi vã, xô xát.

Công an xã Hà Bắc hiện đang xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích.