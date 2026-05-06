Tin shipper giao đơn hàng 86.000 đồng, người đàn ông mất sạch tiền trong tài khoản, còn ôm thêm nợ 16 triệu đồng

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại tài sản cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vụ việc của anh N.V.T tại tỉnh Vĩnh Long mới đây là một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về chiêu trò lừa đảo thao túng tâm lý được dàn dựng vô cùng cặn kẽ. Theo đó, sau khi đặt một đơn hàng trực tuyến trị giá vỏn vẹn 86.000 đồng, anh T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Do đang bận việc không thể nhận trực tiếp, anh đã chủ quan chuyển khoản trước số tiền nhỏ này. Tưởng chừng mọi việc đã xong, kẻ gian lập tức tung ra đòn tâm lý tiếp theo bằng việc gọi lại và thông báo anh T. đã chuyển nhầm tiền vào hệ thống tài khoản tổng đài của công ty giao hàng.

Ảnh minh họa

Bằng giọng điệu chuyên nghiệp và hối hả, đối tượng lừa đảo dọa dẫm rằng tài khoản ngân hàng của anh T. đã vô tình bị kích hoạt thành "tài khoản shipper". Nếu không xử lý ngay lập tức, mỗi tháng hệ thống sẽ tự động trừ đi 2 triệu đồng phí duy trì. Bị rơi vào trạng thái hoang mang và lo sợ mất tiền oan, nạn nhân đã ngoan ngoãn làm theo mọi hướng dẫn để làm thủ tục hủy tài khoản. Kẻ gian đã khéo léo dụ dỗ anh cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, mã xác thực OTP, thậm chí yêu cầu anh quét sinh trắc học khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử MoMo.

Hậu quả của phút giây mất cảnh giác là vô cùng nặng nề. Ngay sau khi thực hiện xong các bước xác thực do đối tượng yêu cầu, toàn bộ số tiền tích lũy trong tài khoản của anh T. đã bị bòn rút sạch sẽ. Chưa dừng lại ở độ tàn nhẫn đó, những kẻ lừa đảo còn tận dụng tối đa hồ sơ cá nhân và hình ảnh khuôn mặt sinh trắc học của anh để đăng ký các gói vay tiêu dùng trực tuyến. Đòn đánh bồi này khiến nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn phải gánh thêm khoản nợ "từ trên trời rơi xuống" lên tới 16 triệu đồng.

Trước sự bùng phát của vấn nạn này, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long đã liên tục phát đi cảnh báo nóng. Cơ quan công an đề nghị người dân không chuyển khoản trước cho người giao hàng khi chưa nhận và kiểm tra hàng hóa đầy đủ; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là “nhân viên giao hàng”, “tổng đài”, “hỗ trợ kỹ thuật” yêu cầu thực hiện thao tác liên quan đến tài khoản cá nhân. Chỉ giao dịch, xác nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng, kênh chính thức của sàn thương mại điện tử. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.



