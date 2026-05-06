Cảnh báo mới: Tất cả các hộ kinh doanh chú ý

Công an TP Đà Nẵng cho biết, các đối tượng thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận người dùng qua mạng xã hội để hướng dẫn cài đặt thiết bị, từ đó tìm cách xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại TP Đà Nẵng vừa ghi nhận một vụ việc điển hình, theo phản ánh, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T thông qua mạng xã hội TikTok, hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác như cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số, xác thực tài khoản ví điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, với lý do "xác thực hệ thống", đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh chân dung để thực hiện quy trình eKYC (là quy trình xác minh danh tính trực tuyến, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dịch vụ số mà không cần gặp mặt trực tiếp) trái phép.

Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện cú pháp nhắn tin kích hoạt dịch vụ thanh toán.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn, tài khoản của nạn nhân đã bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền trái phép, với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Từ vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức, bởi đây là lớp bảo mật quan trọng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như CCCD, tránh bị lợi dụng để mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.