Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982

Theo Chi Chi | 07-05-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Đỗ Văn Mạnh (SN 1982), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động đường đây.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt lớn, chuyên lừa đảo thông qua việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ không hợp pháp. Với danh nghĩa tổ chức quốc tế, nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia các kỳ thi trực tuyến để chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Báo Công an nhân dẫn kết quả điều tra cho biết, năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường từ hoạt động của cái gọi là "Học viện Bright online LLC" (Bright Online LLC Academy). Cầm đầu đường dây này là Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng) – Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS), trú tại TP. Hà Nội.

Để tạo lòng tin, Mạnh cấu kết với các đối tượng nước ngoài, biến tướng một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến sẵn có thành một "tổ chức giáo dục quốc tế" có khả năng cấp chứng chỉ Bright Set theo khung tham chiếu châu Âu. Trên thực tế, tổ chức này chưa từng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Theo tờ Tiền Phong, dù khoác áo tổ chức nước ngoài, nhưng toàn bộ tang vật phục vụ hành vi lừa đảo đều được thực hiện trong nước. Mạnh chỉ đạo cấp dưới đặt làm giả con dấu nổi, phôi chứng chỉ và chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC ngay tại Việt Nam.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của Mạnh đã:

Tổ chức hơn 120 đợt thi trực tuyến.

Thu hút trên 80.000 thí sinh tham gia.

Mức phí thu từ 2 đến 18 triệu đồng/trường hợp.

Tổng số tiền trục lợi bất chính ước tính lên đến gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: TPO

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Đinh Văn Nơi (Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ), lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng chính về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bao gồm:

Đỗ Văn Mạnh: Đối tượng cầm đầu, điều hành mọi hoạt động.

Đặng Thị Huyền (SN 1996): Nhân viên Viện IEMS, đồng phạm đắc lực.

Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986): Quốc tịch Ấn Độ, đối tượng nước ngoài tham gia điều hành đường dây.

