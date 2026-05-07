Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả những ai liên quan đến Chủ tịch Vũ Văn Duy nhanh chóng liên hệ với công an

Theo Trang Anh | 07-05-2026 - 08:06 AM | Xã hội

Các tổ chức, cá nhân nào góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 06/5/2026 đã ra thông báo tìm người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan trong trong vụ án hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2022, Vũ Văn Duy (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội; chỗ ở hiện tại: số 219 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc đã thực hiện việc nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn để thực hiện Dự án Khu dân cư số 2, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Văn Duy - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo tổ chức, cá nhân nào góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát, chưa được trả đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định (địa chỉ: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Thông tin liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Văn Định, số điện thoại 0936.847.234.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982

Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt giam Chủ tịch Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh SN 1982 Nổi bật

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý xóa ngay 5 loại tin nhắn này Nổi bật

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

TPHCM tặng quà 1 triệu đồng mỗi hộ khó khăn nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

08:00 , 07/05/2026
Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

07:12 , 07/05/2026
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

21:36 , 06/05/2026
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn

21:11 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên