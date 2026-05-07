Tất cả những ai liên quan đến Chủ tịch Vũ Văn Duy nhanh chóng liên hệ với công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 06/5/2026 đã ra thông báo tìm người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan trong trong vụ án hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Quá trình điều tra xác định, trong năm 2022, Vũ Văn Duy (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội; chỗ ở hiện tại: số 219 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc đã thực hiện việc nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn để thực hiện Dự án Khu dân cư số 2, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Văn Duy - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo tổ chức, cá nhân nào góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát, chưa được trả đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định (địa chỉ: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh). Thông tin liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Văn Định, số điện thoại 0936.847.234.