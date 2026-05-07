Bắt Mai Văn Lợi SN 1998

Theo Trang Anh | 07-05-2026 - 10:20 AM | Xã hội

Đến ngày 1/5/2026, Công an phường Cửa Nam đã làm rõ và bắt giữ Mai Văn Lợi.

Công an TP Hà Nội ngày 6/5/2026 cho biết ngày 01/5, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Lợi (sinh năm: 1998; HKTT: Thôn Tam Linh, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở: Tổ 45 phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, Mai Văn Lợi khai nhận vào khoảng 1 giờ 46 phút sáng ngày 21/4/2026, đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng bán máy ảnh tại phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội để trộm cắp 10 chiếc máy ảnh với giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Mai Văn Lợi - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau đó, đối tượng Lợi trốn vào TP. Hồ Chí Minh và bán lại số máy ảnh trên với giá 54 triệu rồi tiêu hết số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Đến ngày 1/5/2026, Công an phường Cửa Nam đã làm rõ và bắt giữ Mai Văn Lợi. Tại trụ sở Công an phường, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Hiện, Công an phường Cửa Nam đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

