Nhân viên thử việc Nguyễn Thùy Vân SN 2003 ra đầu thú

Theo Trang Anh | 07-05-2026 - 09:59 AM | Xã hội

Tại một siêu thị trên địa bàn, Nguyễn Thuỳ Vân đã thực hiện hành vi trộm cắp với số tiền lớn.

Công an TP Hà Nội tối 06/5/2026 cho biết, ngày 04/5, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận Nguyễn Thùy Vân (sinh năm 2003, trú tại Hà Nội) đến đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Công an phường xác định đối tượng Nguyễn Thùy Vân đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là siêu thị, để thực hiện hành vi trộm cắp.

Với thủ đoạn xin vào làm thử việc, tiếp cận khu vực thu ngân, đối tượng nhiều lần lén lút chiếm đoạt tiền rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Thuỳ Vân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng chú ý, tại một siêu thị trên địa bàn, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp với số tiền lớn. Mở rộng xác minh cho thấy, Vân còn gây ra nhiều vụ việc tương tự tại các địa bàn khác, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện, Công an phường Tây Tựu đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần siết chặt quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự, nhất là lao động thử việc; tăng cường kiểm soát tài sản, không để đối tượng lợi dụng sơ hở; chủ động phòng ngừa, phối hợp với lực lượng Công an nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

