Ra lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với Nguyễn Tiến Sáng sinh năm 1974

Theo Chi Chi | 07-05-2026 - 09:15 AM | Xã hội

Đây là đối tượng có hành vi sử dụng điện thoại di động để nhận, chuyển số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ gần đây phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi sử dụng điện thoại di động để nhận, chuyển số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hưng sử dụng điện thoại để nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Lê Hải Long (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố 11, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), Vương Ngọc Thắng (sinh năm 1974, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội) cùng một số đối tượng khác.

Sau khi nhận các tin nhắn, Hưng tiếp tục chuyển cho Nguyễn Tiến Sáng (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 3, Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hưng, thu giữ điện thoại dùng để nhận, chuyển số lô, số đề; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Sáng; thu giữ 01 điện thoại di động dùng để nhận số lô, số đề từ Nguyễn Văn Hưng.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập Vương Ngọc Thắng và Lê Hải Long đến làm việc. Ngày 01/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hải Long và Vương Ngọc Thắng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

