Những loại giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp vào VNeID, người dân cần biết rõ

Tháng 5 và tháng 6 đánh dấu những thay đổi lớn nhất đối với người dùng VNeID. Đáng chú ý nhất, bắt đầu từ ngày 15/5 sắp tới, hệ thống giáo dục sẽ chính thức áp dụng mã "hồ sơ học tập suốt đời" đồng nhất với số định danh cá nhân của mỗi công dân. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ kết quả rèn luyện, học bạ từ bậc phổ thông, giáo dục thường xuyên cho đến các loại văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đều sẽ được hiển thị trực tiếp trên ví giấy tờ của VNeID. Sự thay đổi này giúp người dân không còn phải vất vả mang theo hồ sơ giấy hay tốn kém chi phí công chứng khi đi xin việc, thi tuyển, đồng thời góp phần minh bạch hóa năng lực và triệt tiêu vấn nạn bằng giả.

Không dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực giao thông cũng đón nhận tin vui. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 8/6, giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ chính thức có mặt trên cả hai ứng dụng VNeID và VNeTraffic. Chứng từ điện tử này có giá trị pháp lý tương đương hoàn toàn với bản giấy. Nhờ đó, việc thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp đổi, thu hồi giấy chứng nhận, hay thậm chí là chuyển nhượng phương tiện sẽ được thực hiện trực tuyến một cách vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

Những tháng vừa qua, VNeID cũng đã kịp thời bổ sung những tính năng vô cùng hữu ích. Từ giữa tháng 3, người dân đã có thể liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng với tài khoản ngân hàng hoặc Mobile Money. Việc quản lý tập trung này giúp các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước được giải ngân minh bạch, an toàn và chuyển thẳng đến tay người thụ hưởng mà không cần dùng tiền mặt.

Đến tháng 4, nhằm hạn chế tình trạng SIM rác và nâng cao an ninh trật tự, VNeID tiếp tục cho phép người dùng tự tra cứu và xác thực SIM chính chủ ngay trên điện thoại để tránh nguy cơ bị khóa số. Đặc biệt hơn, nền tảng này đã mở tính năng tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Giờ đây, người dân có thể dùng điện thoại gửi trực tiếp hình ảnh, video ghi lại các lỗi vi phạm trên đường thẳng đến cơ quan chức năng để tiến hành xác minh và phạt nguội, biến mỗi người dân thành một kênh giám sát giao thông đắc lực.

Một trong những thủ tục hành chính thường mất nhiều thời gian nhất là xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cũng sắp được giải quyết triệt để. Theo dự thảo đang được soạn thảo, dự kiến từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được hiển thị trực quan trên VNeID dành cho công dân từ đủ 16 tuổi trở lên. Thông tin này sẽ bao gồm tình trạng án tích, thời điểm cập nhật và các chi tiết tương ứng. Khi đó, những người đã có định danh điện tử hoàn toàn có thể nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp trực tuyến qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, chấm dứt cảnh phải xếp hàng chờ đợi tại các cơ quan hành chính như trước đây.