CSGT thông báo tới những người đi đường từ chiều hôm nay 8/5

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ khai mạc Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Theo đó, tổ chức phân luống giao thông tạm thời trong ngày 8/5/2026 (thứ Sáu) như sau:

Ngày 8/5 diễn ra Lễ khai mạc Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Ảnh: TP Hải Phòng

Từ 16h00' đến 23h00' ngày 8/5/2026

- Cấm phương tiện xe ô tô tải từ 2,5T, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông về hướng trung tâm tổ chức sự kiện. Cụ thể:

+ Tuyến đường 359, đoạn từ Ngã ba ĐT.359-đường 9C (ngã ba VSIP) hướng về trung tâm tổ chức sự kiện.

+ Tuyến đường Máng nước, đoạn từ Ngã tư đường Máng nước-đường 9C hướng về trung tâm sự kiện.

+ Tuyến đường Đỗ Mười kéo dài, đoạn từ Ngã ba Đỗ Mười-đường 9C hướng về trung tâm sự kiện.

+ Tuyến Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương (từ ngã tư Lê Thánh Tông – Lê Lai đến ngã ba Sở Dầu)

+ Tuyến Lê Hồng Phong, từ ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về trung tâm sự kiện. kiện.

+ Tuyến Lạch Tray, từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng về trung tâm sự

+ Tuyến Hồ Sen, từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm sự kiện.

Hình ảnh diễu hành tại quảng trường Nhà hát thành phố chiều tối 7/5 - Ảnh: TP Hải Phòng

+ Tuyến Trần Nguyên Hãn, từ ngã tư Trần Nguyên Hãn - Tô Hiệu hướng về trung tâm sự kiện.

+ Tuyến đường Mới (từ ngã 5 Cơ Điện về nút giao Nam Cầu Bính) đi về phía cầu Bính.

+ Tuyến đường Hồng Bàng (từ ngã tư đền liệt sỹ Hồng Bàng về nút giao Nam Cầu Bính)

- Xe ô tô tải từ 2,5T, xe khách từ 29 chỗ trở lên di chuyển từ nội thành Hải Phòng phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Từ 17h00' đến 22h00' ngày 8/5/2026 (thứ Sáu)

- Cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cấu Bính (trừ xe có xe CSGT dẫn đường; xe có phù hiệu của Ban tổ chức; xe công vụ).

- Cấm tất cả các phương tiện trên: đường tỉnh 359 (đoạn từ Ngã ba ĐT.359 - đường Đông Tây đến ngã tư Tân Dương); đường Đông Tây.01A; đường Bắc Nam; đường Đông Tây (đoạn từ ngã tư Đông Tây - Bắc Nam đến ngã tư Đông Tây - Đỗ Mười); đường Đỗ Mười (đoạn từ ngã tư Đỗ Mười - Đông Tây đến ngã ba Đỗ Mười - Đông Tây.01A) - (trừ xe có xe CSGT dẫn đường; xe có phù hiệu của Ban tổ chức; xe công vụ).

Đối với đại biểu có xe ưu tiên hoặc phù hiệu Ban tổ chức, các đoàn xe được hướng dẫn di chuyển theo nhiều hướng vào khu vực sân khấu tại sảnh B. Sau khi trả khách, phương tiện được điều tiết về các điểm đỗ trên đường Bắc Nam, đường Trần Kiên và khu đô thị Masteri.

Khách mời không có phù hiệu Ban tổ chức được bố trí đỗ xe tại dự án Bạch Đằng 1288, đường Đông Tây, đường Máng nước và một số khu vực khác theo từng hướng tiếp cận.

Trong thời gian cấm cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ, người dân có thể đỗ xe tại các tuyến Tạm Bạc kéo dài, Bến Bính, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, khu vực Cảng Hoàng Diệu, công viên nút giao Nam Cầu Bính cùng các tuyến nội bộ khu đô thị Vinhomes Imperia.

Hình ảnh diễu hành tại quảng trường Nhà hát thành phố chiều tối 7/5 - Ảnh: TP Hải Phòng

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết thời gian cấm và hạn chế phương tiện có thể thay đổi tùy tình hình thực tế. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình, chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 diễn ra với chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng", trọng tâm là chương trình nghệ thuật tối 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, khu đô thị Bắc sông Cấm. Ban tổ chức sẽ khai mạc chương trình lúc 20h và bắn pháo hoa từ 21h20 đến 21h32.

TP Hải Phòng tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, gồm liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ 4, trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Hải Phòng, không gian giới thiệu sản phẩm truyền thống và nghệ thuật đương đại tại vườn hoa trung tâm.

Ban tổ chức dự kiến tổ chức các sự kiện thể thao như Giải golf Hoa Phượng Đỏ ngày 10/5, Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon ngày 17/5 và các giải Pickleball tại các phường, xã. Dịp này, TP Hải Phòng cũng khởi công, khánh thành 15 công trình.