Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT đồng loạt ra quân, duy trì chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông

Theo Duy Anh | 02-05-2026 - 13:20 PM | Xã hội

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn, duy trì các chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm.

Cục CSGT cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu liên hoan, sử dụng rượu bia tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác xuyên ngày đêm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, trưa 30/4, Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Tây Sơn. Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra tại tuyến Trần Nhật Duật. Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm đã bị phát hiện, xử lý.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây, Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 tài xế ô tô vi phạm mức cao:

Tài xế điều khiển xe BMW vi phạm mức 0,355 mg/L khí thở.

Tài xế điều khiển xe Camry vi phạm mức 0,338 mg/L khí thở.

Tất cả trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Hình ảnh CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện nhiều tài xế ô tô, xe máy vi phạm:

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ sẽ duy trì các chốt kiểm tra cả ngày lẫn đêm, phối hợp công an cấp xã tập trung kiểm soát tại các khu vực đông người, tuyến trọng điểm và khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

Đã uống rượu bia – tuyệt đối không lái xe. Đừng để cuộc vui phải trả giá bằng tai nạn, thương tích hoặc những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên