Nhận 400 triệu đồng từ tài khoản lạ, nam thanh niên làm điều bất ngờ
Vô tình nhận 400 triệu đồng vào tài khoản từ người lạ, anh Trường nhờ công an xác minh, chuyển lại số tiền cho người chuyển nhầm.
Ngày 8-5, Công an xã An Viễn, TP Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ anh Nguyễn Quang Trường (20 tuổi, ngụ ấp Tân Phát) chuyển lại 400 triệu đồng cho anh Lin Bảo Long (phường Dầu Giây) do chuyển nhầm tài khoản.
Một ngày trước đó, anh Lin Bảo Long trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang Trường.
Sau khi phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền lớn, anh Nguyễn Quang Trường đã cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi chủ động trình báo, phối hợp với cơ quan Công an xã An Viễn để xác minh, làm rõ vụ việc.
Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ công an, các bên liên quan nhanh chóng được kết nối để đối chiếu thông tin, xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trên.
Chiều tối cùng ngày, anh Lin Bảo Long đã được nhận lại đầy đủ số tiền 400 triệu đồng dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã An Viễn.
Xúc động khi nhận lại tài sản trong thời gian ngắn, anh Lin Bảo Long đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với hành động trung thực, nghĩa tình của anh Nguyễn Quang Trường; bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi và Ban Chỉ huy Công an xã An Viễn.
