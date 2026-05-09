909 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 của Chính Phủ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo kết quả xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát giao thông trong tuần từ ngày 27/4 đến 3/5/2026.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 804 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, trong cùng thời gian từ ngày 27/4 đến 3/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng ghi nhận 155 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông, chú ý quan sát hệ thống biển báo và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình di chuyển, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ và cuối tuần.

Theo lực lượng chức năng, việc tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.