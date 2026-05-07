Danh sách phạt nguội mới nhất: 966 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

STT Thời gian, vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

21/03/2026 07:10:46 Ô tô 35A-225.08 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

21/03/2026 07:22:33 Ô tô 36K-207.31 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21/03/2026 08:33:13 Ô tô 36A-954.36 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24/03/2026 13:42:13 Ô tô 36A-376.36 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24/03/2026 13:56:12 Ô tô 36A-229.81 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24/03/2026 14:02:08 Ô tô 29K-097.56 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

24/03/2026 15:12:12 Ô tô 88C-228.73 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25/03/2026 07:51:26 Ô tô 36C-353.13 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25/03/2026 09:02:21 Ô tô 30K-568.88 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10 25/03/2026 09:32:36 Ô tô 36A-425.83 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 25/03/2026 09:55:21 Ô tô 36A-126.73 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 25/03/2026 10:43:25 Ô tô 30E-451.11 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13 25/03/2026 15:17:47 Ô tô 29K-124.12 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

14 26/03/2026 12:05:58 Ô tô 33M-3971 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15 26/03/2026 17:49:15 Ô tô 36K-181.79 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16 26/03/2026 18:35:32 Ô tô 30A-507.97 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17 27/03/2026 06:11:26 Ô tô 29A-303.35 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18 27/03/2026 06:52:02 Ô tô 36A-586.12 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19 27/03/2026 07:22:26 Ô tô 36K-083.00 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20 27/03/2026 07:29:41 Ô tô 36A-348.15 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21 27/03/2026 08:39:22 Ô tô 36A-289.28 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22 27/03/2026 08:46:37 Ô tô 36M-4758 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 27/03/2026 08:59:47 Ô tô 36A-146.40 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

24 27/03/2026 09:15:06 Ô tô 30F-319.84 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 03/04/2026 06:55:19 Ô tô 36A-628.97 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

26 03/04/2026 07:39:32 Ô tô 36A-034.52 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

27 03/04/2026 08:02:57 Ô tô 36A-644.76 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

28 03/04/2026 08:28:20 Ô tô 30A-058.89 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 03/04/2026 08:39:55 Ô tô 36K-059.04 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

30 03/04/2026 08:40:25 Ô tô 36A-347.26 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

31 03/04/2026 08:58:08 Ô tô 36A-341.82 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

32 03/04/2026 09:04:39 Ô tô 36K-660.27 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33 03/04/2026 09:04:58 Ô tô 36A-456.50 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

34 03/04/2026 09:11:39 Ô tô 36K-119.03 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

35 03/05/2026 09:11:39 Ô tô 36A-745.67 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

36 03/04/2026 09:12:31 Ô tô 36A-986.69 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

37 03/04/2026 09:12:35 Ô tô 36K-333.69 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

38 03/04/2026 09:17:48 Ô tô 36A-288.66 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

39 03/04/2026 09:45:31 Ô tô 36A-270.50 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

40 03/04/2026 09:58:18 Ô tô 36C-272.70 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41 03/04/2026 10:08:13 Ô tô 36K-590.24 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 03/04/2026 10:35:05 Ô tô 36H-090.24 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

43 03/04/2026 10:50:42 Ô tô 36A-564.78 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

44 03/04/2026 10:56:57 Ô tô 36H-042.36 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

45 03/04/2026 11:01:45 Ô tô 36A-951.09 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

46 03/04/2026 11:05:08 Ô tô 36F-010.56 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

47 03/04/2026 11:14:55 Ô tô 36C-120.01 ĐL Hùng Vương- Võ Chí Công (Vinhomes), Hàm Rồng, Thanh Hóa Đi ngược trên đường có biển "cấm đi ngược chiều"

48 03/04/2026 11:41:28 Ô tô 36A-706.26 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

49 03/04/2026 11:50:26 Ô tô 36D-006.28 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

50 03/04/2026 11:51:37 Ô tô 36A-368.49 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

51 03/05/2026 11:51:37 Ô tô 36A-306.35 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

52 03/04/2026 11:57:15 Ô tô 36A-096.39 Lê Lợi- Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

53 03/04/2026 12:19:32 Ô tô 36C-248.84 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

54 03/04/2026 13:03:22 Ô tô 36C-475.98 Ngã tư Hoàng Nghiêu - đường tránh phía tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

55 03/04/2026 13:07:48 Ô tô 36K-216.20 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

56 03/04/2026 13:39:35 Ô tô 36K-176.55 Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

57 03/04/2026 14:16:49 Ô tô 36A-731.27 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

58 03/04/2026 14:30:20 Ô tô 36H-068.88 Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

59 03/04/2026 14:33:23 Ô tô 30F-730.45 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

60 03/04/2026 15:12:41 Ô tô 36A-232.87 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

61 03/04/2026 15:24:01 Ô tô 36A-635.91 Ngã ba Thanh Chương - Cảng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

62 03/04/2026 15:43:25 Ô tô 36C-463.12 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

63 03/04/2026 15:50:24 Ô tô 36A-866.21 ĐL Hùng Vương- Võ Chí Công (Vinhomes), Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

64 03/04/2026 16:11:43 Ô tô 36K-660.27 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 03/04/2026 16:29:22 Ô tô 30A-058.89 Ngã ba Thanh Chương - Cảng Lễ Môn, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

66 03/04/2026 16:30:35 Ô tô 36A-623.07 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

67 03/04/2026 17:38:05 Ô tô 36H-166.80 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

68 03/04/2026 19:05:43 Ô tô 36A-162.23 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

69 06/04/2026 09:49:23 Ô tô 15A-313.38 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 06/04/2026 14:14:27 Ô tô 36H-016.30 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

71 06/04/2026 14:30:49 Ô tô 36A-086.06 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

72 06/04/2026 15:58:21 Ô tô 36H-048.61 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73 06/04/2026 16:01:06 Ô tô 36K-217.11 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74 06/04/2026 16:33:57 Ô tô 36A-513.68 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75 06/04/2026 17:30:11 Ô tô 30L-626.88 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 06/04/2026 17:42:09 Ô tô 36K-312.57 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

77 06/04/2026 17:42:56 Ô tô 36A-376.36 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 06/04/2026 17:47:56 Ô tô 30H-659.41 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

79 06/04/2026 17:51:26 Ô tô 36B-015.72 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

80 06/04/2026 17:57:12 Ô tô 36H-048.61 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

81 06/04/2026 18:02:12 Ô tô 36A-286.88 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

82 07/04/2026 06:00:52 Ô tô 36A-111.12 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

83 07/04/2026 07:26:39 Ô tô 36A-318.44 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

84 07/04/2026 07:34:55 Ô tô 36A-423.49 Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

85 07/04/2026 07:37:19 Ô tô 36K-846.07 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

86 07/04/2026 07:57:34 Ô tô 36M-2664 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87 07/04/2026 08:26:41 Ô tô 36A-620.62 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

88 07/04/2026 08:50:14 Ô tô 36K-975.20 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89 07/04/2026 11:38:00 Ô tô 36K-026.43 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90 07/04/2026 13:35:44 Ô tô 36A-966.92 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

91 07/04/2026 15:06:19 Ô tô 36K-355.33 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

92 07/04/2026 15:29:37 Ô tô 36B-5599 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93 07/04/2026 16:55:35 Ô tô 36A-533.92 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 08/04/2026 06:23:58 Ô tô 30G-960.95 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95 08/04/2026 06:31:54 Ô tô 36A-110.86 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 08/04/2026 06:35:52 Ô tô 36A-277.80 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 08/04/2026 07:23:55 Ô tô 36H-086.31 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98 08/04/2026 12:46:04 Ô tô 36K-378.10 Ngã ba bia Trường Thi - Nguyễn Trường Tộ, Thanh Hóa Đi ngược trên đường có biển "cấm đi ngược chiều"

99 08/04/2026 13:34:27 Ô tô 36A-099.93 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

100 09/04/2026 08:46:34 Ô tô 90C-054.93 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

101 09/04/2026 08:52:24 Ô tô 51A-418.72 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102 09/04/2026 08:57:12 Ô tô 36A-512.07 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 09/04/2026 13:26:57 Ô tô 36A-737.83 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

104 09/04/2026 14:43:03 Ô tô 36A-227.28 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

105 09/04/2026 14:47:41 Ô tô 35A-411.17 Ngã 4 Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106 10/04/2026 17:59:33 Ô tô 36A-614.28 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107 12/04/2026 09:50:01 Ô tô 36A-346.30 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

108 12/04/2026 09:50:04 Ô tô 36A-589.86 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

109 12/04/2026 09:54:25 Ô tô 30K-376.06 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

110 12/04/2026 10:57:50 Ô tô 36A-357.18 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

111 12/04/2026 11:03:27 Ô tô 99A-857.50 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

112 12/04/2026 11:03:28 Ô tô 36K-316.20 Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

113 12/04/2026 12:55:10 Ô tô 36K-847.87 Ngã tư Hoàng Nghiêu - đường tránh phía tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

114 12/04/2026 13:22:00 Ô tô 36F-012.12 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

115 12/04/2026 14:26:31 Ô tô 36A-985.55 Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

116 20/03/2026 14:52:09 Mô tô(Xe máy) 36B8-842.53 Lê Lợi-Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

117 20/03/2026 15:45:32 Mô tô(Xe máy) 36B2-144.54 Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hoá Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

118 20/03/2026 17:28:52 Mô tô(Xe máy) 36B8-800.18 Lê Lợi-Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

119 20/03/2026 23:32:39 Mô tô(Xe máy) 36AC-038.39 Ngã 4 Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

120 21/03/2026 05:59:54 Mô tô(Xe máy) 36AD-709.44 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông

121 21/03/2026 06:07:25 Mô tô(Xe máy) 36E1-412.07 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

122 21/03/2026 06:20:30 Mô tô(Xe máy) 36B5-748.29 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

123 21/03/2026 06:56:07 Mô tô(Xe máy) 36P8-0464 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

124 23/03/2026 11:21:55 Mô tô(Xe máy) 36B2-240.36 Hải Thượng Lãn Ông-Quang Trung, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

125 23/03/2026 14:49:00 Mô tô(Xe máy) 29B2-129.86 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

126 23/03/2026 16:23:50 Mô tô(Xe máy) 36F5-5698 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

127 23/03/2026 17:05:26 Mô tô(Xe máy) 30L7-4222 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

128 23/03/2026 20:45:54 Mô tô(Xe máy) 59S1-015.52 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

129 24/03/2026 06:02:12 Mô tô(Xe máy) 36B4-178.27 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

130 24/03/2026 07:23:30 Mô tô(Xe máy) 36N1-206.67 Hải Thượng Lãn Ông-Quang Trung, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

131 24/03/2026 07:52:25 Mô tô(Xe máy) 36B2-397.41 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

132 24/03/2026 08:14:34 Mô tô(Xe máy) 37L3-037.04 Lê Lợi-Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

133 24/03/2026 08:16:59 Mô tô(Xe máy) 36B4-637.42 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

134 24/03/2026 08:23:52 Mô tô(Xe máy) 36B7-983.36 Vòng xuyến chim Hạc - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông

135 24/03/2026 08:33:04 Mô tô(Xe máy) 29V5-038.52 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

136 24/03/2026 13:25:23 Mô tô(Xe máy) 29C1-315.28 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

137 24/03/2026 13:31:04 Mô tô(Xe máy) 36R6-8346 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

138 24/03/2026 13:36:07 Mô tô(Xe máy) 36AC-614.31 Ngã 4 Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe tham gia giao thông

139 24/03/2026 13:50:51 Mô tô(Xe máy) 36AC-695.21 Lê Lai-Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

140 24/03/2026 14:00:32 Mô tô(Xe máy) 36B1-596.83 Ngã 4 Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

141 24/03/2026 14:30:25 Mô tô(Xe máy) 36MĐ1-471.40 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

142 24/03/2026 15:09:47 Mô tô(Xe máy) 36F5-168.04 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

143 24/03/2026 15:11:07 Mô tô(Xe máy) 36B6-342.09 Lê Lợi-Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

144 26/03/2026 10:33:00 Mô tô(Xe máy) 36AB-974.87 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

145 26/03/2026 10:35:38 Mô tô(Xe máy) 36B5-195.55 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

146 26/03/2026 10:38:37 Mô tô(Xe máy) 36B6-159.13 Ngã tư Hoàng Nghiêu - đường tránh phía tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

147 26/03/2026 10:39:33 Mô tô(Xe máy) 36AC-680.52 Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Hạc Thành Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

148 26/03/2026 10:42:03 Mô tô(Xe máy) 36AA-359.57 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

149 26/03/2026 11:23:37 Mô tô(Xe máy) 29N1-608.35 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

150 26/03/2026 14:18:59 Mô tô(Xe máy) 36AC-904.14 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

151 26/03/2026 14:15:42 Mô tô(Xe máy) 36AC-763.34 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

152 26/03/2026 14:21:54 Mô tô(Xe máy) 36AC-763.34 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

153 26/03/2026 14:17:02 Mô tô(Xe máy) 36L6-039.88 Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

154 26/03/2026 14:17:45 Mô tô(Xe máy) 36B1-567.25 Lê Lai-Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

155 26/03/2026 14:20:08 Mô tô(Xe máy) 36B3-591.03 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

156 26/03/2026 14:22:04 Mô tô(Xe máy) 36BB-020.59 Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông;Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

157 26/03/2026 14:24:40 Mô tô(Xe máy) 36B7-614.07 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

158 26/03/2026 14:27:14 Mô tô(Xe máy) 36R3-4454 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

159 26/03/2026 14:29:32 Mô tô(Xe máy) 36MĐ1-042.77 Đội Cung - Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông

160 26/03/2026 14:34:40 Mô tô(Xe máy) 36AC-806.37 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông

161 27/03/2026 08:46:27 Mô tô(Xe máy) 36AA-694.09 Tống Duy Tân - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông