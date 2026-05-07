Nữ tài xế ở Hà Nội lớn tiếng với cảnh sát giữa phố: Đã rõ nguồn cơn và cái kết

Theo Lam Giang | 07-05-2026 - 10:42 AM | Xã hội

Nữ tài xế trong vụ việc là chị T.T.T. (SN 1977, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chiều 6/5, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ tài xế ngồi trong ô tô, lớn tiếng với cảnh sát giữa phố. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người tò mò, không biết nguồn cơn do đâu.

Nữ tài xế cố thủ trong xe, lớn tiếng với cảnh sát. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, nữ tài xế trong clip là chị T.T.T. (SN 1977, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào khoảng 13 giờ ngày 6/5, chị T. điều khiển ô tô mang BKS 30L-998.XX dừng, đỗ sai quy định trên phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, Hà Nội). Theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội, khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm và yêu cầu làm việc, thay vì hợp tác, nữ tài xế cố thủ trên xe, lớn tiếng cho rằng nhà ngay gần đây và không chịu chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Công an phường Giảng Võ sau đó đã lập biên bản, xử phạt nữ tài xế về hành vi dừng đỗ ô tô sai quy định, mức phạt là 900.000 đồng. Sau khi được cán bộ công an giải thích, chị T. đã chấp hành và ký vào biên bản vi phạm.

Nữ tài xế bị xử phạt 900.000 đồng. (Ảnh: Dân trí)

Thông tin trên Dân trí , đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết thêm, đây chỉ là vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chứ không phải một vụ va chạm giao thông như trên mạng xã hội lan truyền.

