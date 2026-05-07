Hướng dẫn quan trọng tới hàng triệu phụ huynh trên cả nước

Nhằm tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, lực lượng Công an đang triển khai hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em.

Việc đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi không chỉ dừng lại ở việc “giảm giấy tờ”, mà còn là bước đi quan trọng trong quản lý dữ liệu dân cư, bảo vệ thông tin cá nhân và chuẩn bị cho thế hệ công dân số trong tương lai.

Theo đó, sau khi phụ huynh đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ tại Công an xã và hồ sơ được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo. Phụ huynh tiến hành kích hoạt tài khoản cho trẻ theo các bước đơn giản như sau:

Bước 1:

Sử dụng trình duyệt (Google, Safari,…) và vào địa chỉ: https://vneid.gov.vn để vào trang chính thức của hệ thống VNeID – Bộ Công an.

Hoặc sử dụng App VNeID trên điện thoại di động

Bước 2:

Tại giao diện trang chủ, chọn mục "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử" (thường hiển thị ở góc trái màn hình).

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm:

- Số định danh cá nhân (số căn cước) của trẻ

- Số điện thoại đã đăng ký (là số điện thoại của bố hoặc mẹ dùng khi đăng ký tại Công an phường)

- Nhấn "Gửi yêu cầu" và chọn Xác nhận khi thông báo hiện ra

Bước 4: Thiết lập mật khẩu.

(Lưu ý: Mật khẩu từ 8-20 ký tự, gồm: chữ hoa, chữ thường, số và ít nhất 1 ký tự đặc biệt như !@#$^...)*

Bước 5: Thiết lập mã passcode. Đây là "chìa khóa" 6 số (từ 0-9) để bạn đăng nhập nhanh và sử dụng dịch vụ.

Bước 6: Thiết lập câu hỏi bảo mật. Chọn lần lượt 2 câu hỏi và điền câu trả lời (phụ huynh hãy ghi lại hoặc chụp màn hình bước này để dùng khi cần xác minh danh tính).

Cơ quan công an lưu ý: Không sử dụng tài khoản VNeID của cha/mẹ để kích hoạt cho trẻ. Việc sử dụng sai thông tin có thể dẫn đến tài khoản bị khóa và không sử dụng được.